Emlak İlan Sitelerine Yeni Düzenleme! Sınırlama Geliyor

İlan platformlarında talep edilen ücretlerin, hem emlak ofisleri hem de bireysel kullanıcılar için ciddi bir mali yük oluşturduğu belirtiliyor. Pek çok ev sahibinin ilan maliyetini doğrudan kira bedeline yansıtması, piyasada fiyatların daha da yükselmesine neden oldu. Bu durum, kiralık konut arayan vatandaşların uygun fiyatlı ev bulmasını zorlaştırdı.