Emlak İlan Sitelerine Yeni Düzenleme! Sınırlama Geliyor
Konut kiralarındaki aşırı artışlar sonrası, emlak ilan sitelerinde uygulanan yüksek ücretler gündeme taşındı. Hükümet, bu fiyatlara sınır getirilmesine yönelik düzenleme hazırlıklarına başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
İlan platformlarında talep edilen ücretlerin, hem emlak ofisleri hem de bireysel kullanıcılar için ciddi bir mali yük oluşturduğu belirtiliyor. Pek çok ev sahibinin ilan maliyetini doğrudan kira bedeline yansıtması, piyasada fiyatların daha da yükselmesine neden oldu. Bu durum, kiralık konut arayan vatandaşların uygun fiyatlı ev bulmasını zorlaştırdı.
İLAN PAKETLERİNDE REKOR SEVİYELER
2020 yılında yıllık 8 bin TL civarında olan ilan paketi ücretlerinin, 2025 itibarıyla bazı platformlarda 200 bin TL’ye ulaştığı bildirildi. Bireysel kullanıcıların ise yalnızca bir ilan için yaklaşık 3 bin TL ödemek zorunda kaldığı belirtildi. Bu artışlar, sektör temsilcileri tarafından sürdürülemez bulunuyor.
REKABET ZARAR GÖRDÜ
Uzmanlara göre, ilan ücretlerindeki fahiş artışlar sektörde adil rekabet koşullarını da zayıflattı. Yüksek maliyetler, küçük ve orta ölçekli emlak ofislerinin dijital mecralarda varlık göstermesini zorlaştırırken, piyasada belirli platformların tekelleşmesine yol açtı.
REKABET KURUMU CEZA UYGULAMIŞTI
Daha önce başlatılan denetimler kapsamında, 2023 yılında dijital ilan platformlarından birine 40 milyon 100 bin TL tutarında idari para cezası verilmişti. Bu cezanın amacı, piyasa dengesini bozabilecek uygulamalara karşı caydırıcılık oluşturmaktı.
YASAL DÜZENLEME KAPIDA
Elde edilen bilgilere göre, ilan ücretlerine üst sınır getirilmesini içeren düzenleme çalışmaları kısa sürede tamamlanarak yürürlüğe girecek. Yeni düzenlemenin, hem tekelleşmenin önüne geçmeyi hem de vatandaşların daha erişilebilir fiyatlarla ilan verebilmesini sağlamayı amaçladığı ifade ediliyor. Bu adımın, kiralık konut fiyatlarını etkileyen yapısal faktörlerden biri olan ilan maliyetlerini kontrol altına alması bekleniyor.