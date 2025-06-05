Kasımpaşa 3 Oyuncusuyla Devam Dedi

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Trendyol Süper Lig’in köklü ekiplerinden Kasımpaşa’da 3 isimle sözleşme uzatıldı.

Kulübün açıklamasında, Mortadha Ben Ouanes, Andreas Gianniotis ve Claudio Winck’in sözleşmelerinin 2027 yılına kadar uzatıldığı kaydedildi.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2027'ye kadar birlikte! Claudio, Andreas, Mortadha... Resmi imza töreni sezon başında gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi