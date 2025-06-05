Samsunspor'da Bir Ayrılık Daha

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’i üçüncü sırada tamamlayan Samsunspor’da Faslı ön libero oyuncusu Youssef Ait Benasser ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'e şampiyon olarak yükselmemizde ve ikinci sezonumuzda Avrupa'ya uzanan bu tarihi yürüyüşteki önemli katkıların için teşekkürler. Sahada gösterdiğin karakter, takıma kattığın denge ve duruşunla hep takdir edildin. Şimdi yeni bir sayfa açılıyor ama biz seni bu büyük sezondan güzel anılarla uğurluyoruz. Teşekkürler Youssef” ifadeleri kullanıldı.