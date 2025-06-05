Fenerbahçe 'Dev' Transferi Duyurdu: Polonyalı Yıldız Resmen Açıklandı

Fenerbahçe bir transferi daha duyurdu. Polonyalı yıldız resmen Fenerbahçe'de...

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Fenerbahçe 'Dev' Transferi Duyurdu: Polonyalı Yıldız Resmen Açıklandı
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Vodafone Sultanlar Ligi’nin dev ekibi Fenerbahçe Medicana, yeni sezonun kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdürürken, bir transferi daha duyurdu.

Fenerbahçe 'Dev' Transferi Duyurdu: Polonyalı Yıldız Resmen Açıklandı - Resim : 1

Sarı-lacivertli ekip smaçör pozisyonunda geçen günlerde Eczacıbaşı Dynavit’te forma giyen Hande Baladın’ı kadrosuna kattığını açıklarken, bir transfer de orta pozisyonuna geldi.

Agnieszka Korneluk’un resmen Fenerbahçe Medicana’ya transfer olduğu açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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