Fenerbahçe 'Dev' Transferi Duyurdu: Polonyalı Yıldız Resmen Açıklandı
Fenerbahçe bir transferi daha duyurdu. Polonyalı yıldız resmen Fenerbahçe'de...
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Vodafone Sultanlar Ligi’nin dev ekibi Fenerbahçe Medicana, yeni sezonun kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdürürken, bir transferi daha duyurdu.
Sarı-lacivertli ekip smaçör pozisyonunda geçen günlerde Eczacıbaşı Dynavit’te forma giyen Hande Baladın’ı kadrosuna kattığını açıklarken, bir transfer de orta pozisyonuna geldi.
Agnieszka Korneluk’un resmen Fenerbahçe Medicana’ya transfer olduğu açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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