Beşiktaş'a Dev Sponsor, Her Yerde Bu İsim Olacak

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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, dev sponsorluk anlaşmasına imza attı. Bu anlaşmayla her yerde firmanın isminin yazacağı öğrenildi.

Beşiktaş, erkek basketbol takımı için dijital yayın platformu Gain ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, anlaşma 2025-2026 sezonu kapsarken, basketbol takımının adı Beşiktaş Gain oldu. Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi ise Beşiktaş Gain Arena oldu.

Gain adının formanın göğsünde de yer alacağı kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi