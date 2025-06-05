Bankaya 500 Bin Lira Koyan 32 Günlük Mevduatta Kaç Para Alıyor?

5 Haziran 2025 itibarıyla, Türk Lirası mevduat faizlerinde dikkat çekici bir yükseliş yaşanıyor. Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini artırmasının ardından, bankalar da mevduat faiz oranlarını yukarı yönlü güncelledi. TL’ye dönüşü destekleyen bu gelişmeler, yatırımcıların yeniden vadeli mevduata ilgisini artırdı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Bankaya 500 Bin Lira Koyan 32 Günlük Mevduatta Kaç Para Alıyor? - Resim: 1

Özellikle 500 bin TL ve 1 milyon TL gibi yüksek tutarda birikimi olanlar için, 32 günlük vadede ciddi kazanç fırsatları ortaya çıkmış durumda. Peki, güncel faiz oranlarıyla hangi banka ne kadar kazandırıyor?

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Bankaya 500 Bin Lira Koyan 32 Günlük Mevduatta Kaç Para Alıyor? - Resim: 2

500 BİN LİRANIN 32 GÜNLÜK GETİRİ TABLOSU

Güncel 32 Günlük Mevduat Faiz Oranları ve 500 Bin TL’nin Net Getirisi (5 Haziran 2025 Verileri)

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %35

Vade Sonu Tutar: 513.041 TL

Net Kazanç: 13.041 TL

Halkbank

Faiz Oranı: %42

Vade Sonu Tutar: 515.649 TL

Net Kazanç: 15.649 TL

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Bankaya 500 Bin Lira Koyan 32 Günlük Mevduatta Kaç Para Alıyor? - Resim: 3

Vakıf Katılım (Kâr Payı)

Oran: %34,29

Vade Sonu Tutar: 512.777 TL

Net Kazanç: 12.777 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: %39,5

Vade Sonu Tutar: 514.718 TL

Net Kazanç: 14.718 TL

ING

Faiz Oranı: %51

Vade Sonu Tutar: 519.003 TL

Net Kazanç: 19.003 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %49

Vade Sonu Tutar: 518.258 TL

Net Kazanç: 18.258 TL

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Bankaya 500 Bin Lira Koyan 32 Günlük Mevduatta Kaç Para Alıyor? - Resim: 4

TEB

Faiz Oranı: %52

Vade Sonu Tutar: 519.375 TL

Net Kazanç: 19.375 TL

Enpara (QNB Finansbank dijital şube)

Faiz Oranı: %42,5

Vade Sonu Tutar: 515.836 TL

Net Kazanç: 15.836 TL

Türkiye Finans Katılım (Kâr Payı)

Oran: %53

Vade Sonu Tutar: 519.748 TL

Net Kazanç: 19.748 TL

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Bankaya 500 Bin Lira Koyan 32 Günlük Mevduatta Kaç Para Alıyor? - Resim: 5

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %48

Vade Sonu Tutar: 517.885 TL

Net Kazanç: 17.885 TL

Akbank

Faiz Oranı: %49

Vade Sonu Tutar: 518.258 TL

Net Kazanç: 18.258 TL

DenizBank

Faiz Oranı: %50

Vade Sonu Tutar: 518.630 TL

Net Kazanç: 18.630 TL

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Bankaya 500 Bin Lira Koyan 32 Günlük Mevduatta Kaç Para Alıyor? - Resim: 6

Fibabanka

Faiz Oranı: %52

Vade Sonu Tutar: 519.375 TL

Net Kazanç: 19.375 TL

QNB Finansbank

Faiz Oranı: %51

Vade Sonu Tutar: 519.003 TL

Net Kazanç: 19.003 TL

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