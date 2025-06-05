Bankaya 500 Bin Lira Koyan 32 Günlük Mevduatta Kaç Para Alıyor?
5 Haziran 2025 itibarıyla, Türk Lirası mevduat faizlerinde dikkat çekici bir yükseliş yaşanıyor. Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini artırmasının ardından, bankalar da mevduat faiz oranlarını yukarı yönlü güncelledi. TL’ye dönüşü destekleyen bu gelişmeler, yatırımcıların yeniden vadeli mevduata ilgisini artırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Özellikle 500 bin TL ve 1 milyon TL gibi yüksek tutarda birikimi olanlar için, 32 günlük vadede ciddi kazanç fırsatları ortaya çıkmış durumda. Peki, güncel faiz oranlarıyla hangi banka ne kadar kazandırıyor?
500 BİN LİRANIN 32 GÜNLÜK GETİRİ TABLOSU
Güncel 32 Günlük Mevduat Faiz Oranları ve 500 Bin TL’nin Net Getirisi (5 Haziran 2025 Verileri)
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %35
Vade Sonu Tutar: 513.041 TL
Net Kazanç: 13.041 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %42
Vade Sonu Tutar: 515.649 TL
Net Kazanç: 15.649 TL
Vakıf Katılım (Kâr Payı)
Oran: %34,29
Vade Sonu Tutar: 512.777 TL
Net Kazanç: 12.777 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Vade Sonu Tutar: 514.718 TL
Net Kazanç: 14.718 TL
ING
Faiz Oranı: %51
Vade Sonu Tutar: 519.003 TL
Net Kazanç: 19.003 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %49
Vade Sonu Tutar: 518.258 TL
Net Kazanç: 18.258 TL
TEB
Faiz Oranı: %52
Vade Sonu Tutar: 519.375 TL
Net Kazanç: 19.375 TL
Enpara (QNB Finansbank dijital şube)
Faiz Oranı: %42,5
Vade Sonu Tutar: 515.836 TL
Net Kazanç: 15.836 TL
Türkiye Finans Katılım (Kâr Payı)
Oran: %53
Vade Sonu Tutar: 519.748 TL
Net Kazanç: 19.748 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %48
Vade Sonu Tutar: 517.885 TL
Net Kazanç: 17.885 TL
Akbank
Faiz Oranı: %49
Vade Sonu Tutar: 518.258 TL
Net Kazanç: 18.258 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %50
Vade Sonu Tutar: 518.630 TL
Net Kazanç: 18.630 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %52
Vade Sonu Tutar: 519.375 TL
Net Kazanç: 19.375 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %51
Vade Sonu Tutar: 519.003 TL
Net Kazanç: 19.003 TL