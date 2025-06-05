Mahfi Eğilmez Uyardı: Sakın Bu Oyuna Gelmeyin

Son dönemde sosyal medya platformlarında Mahfi Eğilmez’in ismini kullanarak açılan hesapların sayısında artış yaşanıyor. Bu hesaplar, yatırımcılara yönelik yönlendirmeler yapıyor ve sanki Eğilmez tarafından verilmiş gibi gösterilen içerikler paylaşıyor. Eğilmez, bu tür hesapların tamamen sahte olduğunu, kendisinin hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermediğini açıkça ifade etti.