Mahfi Eğilmez Uyardı: Sakın Bu Oyuna Gelmeyin
Ekonomi dünyasının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Mahfi Eğilmez, sosyal medyada adına açılan sahte hesaplarla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Eğilmez, dolandırıcılık amacıyla oluşturulan bu hesapların yaptığı yatırım tavsiyesi paylaşımlarının kendisiyle hiçbir ilgisinin olmadığını belirterek takipçilerini uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son dönemde sosyal medya platformlarında Mahfi Eğilmez’in ismini kullanarak açılan hesapların sayısında artış yaşanıyor. Bu hesaplar, yatırımcılara yönelik yönlendirmeler yapıyor ve sanki Eğilmez tarafından verilmiş gibi gösterilen içerikler paylaşıyor. Eğilmez, bu tür hesapların tamamen sahte olduğunu, kendisinin hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermediğini açıkça ifade etti.
“BU HESAPLAR DOLANDIRICI, LÜTFEN DİKKATLİ OLUN”
Kendi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden açıklamada bulunan Prof. Dr. Mahfi Eğilmez, şu ifadeleri kullandı:
“Sanki yatırım tavsiyesi veriyormuşum gibi sosyal medyada adıma birtakım paylaşımlar yapılmaya devam ediliyor. Sevgili dostlar, defalarca yazdım ama bir daha yazayım: Ben yatırım tavsiyesi vermiyorum, böyle hesaplarım yok. Bunlar dolandırıcı, lütfen dikkatli olun.”
YATIRIMCILARIN BİLİNÇLİ OLMASI GEREKİYOR
Mahfi Eğilmez’in açıklamaları, özellikle bireysel yatırımcılara yönelik bir uyarı niteliği taşıyor. Sahte hesaplar aracılığıyla yapılan yönlendirmelerin, maddi kayıplara yol açabileceği belirtilirken, yatırım kararlarında güvenilir bilgi kaynaklarının esas alınması gerektiği vurgulanıyor.
UZMANLAR: KİŞİSEL GÜVENİRLİLİK ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK YAYGINLAŞTI
Uzmanlara göre, özellikle kamuoyunda güvenilirliği yüksek kişilerin ismini kullanarak gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri son yıllarda artış gösterdi. Bu yöntemle hem bireylerin maddi çıkar elde etmesi hedefleniyor hem de adı kullanılan kişilerin itibarı zedeleniyor. Yetkililer, sosyal medyada karşılaşılan yatırım önerilerinin kaynağının mutlaka doğrulanması gerektiğini belirtiyor.
HER GÖRÜLEN PAYLAŞIMA İTİBAR ETMEYİN
Sosyal medya üzerinden yayılan içeriklerin güvenilirliği her zaman sorgulanmalı. Prof. Dr. Mahfi Eğilmez’in de vurguladığı gibi, yatırım kararları asılsız sosyal medya paylaşımlarına değil, resmi ve doğrulanmış bilgilere dayanmalı. Sahte hesaplara karşı dikkatli olunması, hem bireysel ekonomik güvenlik hem de kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından önem taşıyor.