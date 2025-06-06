Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hacı Adaylarına Bayram Tebriği

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arafat'ta vakfe duası yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta Türkiye’den giden hacı adayları olmak üzere tüm Müslümanların Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

Görüşmede, kutsal topraklarda yapılan duaların ve ibadetlerin kabul edilmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA