Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hacı Adaylarına Bayram Tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı vesilesiyle hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan hacı adaylarının bayramını kutladı. erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hacı Adaylarına Bayram Tebriği
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arafat'ta vakfe duası yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hacı Adaylarına Bayram Tebriği - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta Türkiye’den giden hacı adayları olmak üzere tüm Müslümanların Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

Görüşmede, kutsal topraklarda yapılan duaların ve ibadetlerin kabul edilmesi temennisinde bulundu.

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Kaynak: AA

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