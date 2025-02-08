Öğrenci Evinde Kabus Gecesi: Sevgilisini Kalbinden Bıçakladı, Arkadaşına Mesaj Attı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Hakan Günkan, sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından sevgilisini kalbinden bıçaklayan aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi sevgilisi Pelin Üçtepe'nin bir arkadaşıyla mesajları ortaya çıktı.

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Öğrenci Evinde Kabus Gecesi: Sevgilisini Kalbinden Bıçakladı, Arkadaşına Mesaj Attı

Olay, 2 Şubat’ta Kale Mahallesi Eski Valikonağı Caddesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Pelin Üçtepe, sevgilisi Hakan Günkan ile birlikte dört kişinin kaldığı öğrenci evine gitti. Çift arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Tartışmanın büyümesi üzerine Pelin Üçtepe, cebinden çıkardığı bıçakla Günkan’ı kalbinden bıçakladı. Evde bulunan diğer öğrenciler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralanan Günkan’ı hastaneye kaldırdı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öğrenci Evinde Kabus Gecesi: Sevgilisini Kalbinden Bıçakladı, Arkadaşına Mesaj Attı - Resim : 1

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Cinayetin ardından Pelin Üçtepe gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Günkan’ın cansız bedeni ise otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Adana’da toprağa verildi.

Öğrenci Evinde Kabus Gecesi: Sevgilisini Kalbinden Bıçakladı, Arkadaşına Mesaj Attı - Resim : 2

'KIZ ARKADAŞIMLA ARAMIZ BOZUK' DEMİŞ

Olaydan iki saat önce kardeşiyle mesajlaştıklarını ifade eden Doğan Günkan ise "Kızla aran nasıl, diye sordum. 'Ağabey aramız bozuk' dedi. Saat 20.30 civarıydı. İki saat sonra mesaj attım, cevap gelmedi. Sabaha karşı saat 4’te bana telefon geldi ve polis kardeşimin kız arkadaşı ile tartıştığını, ağır yaralı olduğunu söyledi. Emniyete gittiğimizde ise kız arkadaşının bunu yaptığını söylediler. Kızla mesajları da var. Sonra diğer odadaki arkadaşlarının yanına gidip onlara bıçakladığını söylüyor. Biz o evde bulunan herkesten şikayetçiyiz" diye konuştu.

Öğrenci Evinde Kabus Gecesi: Sevgilisini Kalbinden Bıçakladı, Arkadaşına Mesaj Attı - Resim : 3

CİNAYET SONRASI ŞOK MESAJLAR

Öte yandan, Pelin Üçtepe'nin cinayetin hemen ardından saat 00.00 sıralarında bir kız arkadaşını telefonla arayıp sevgilisini bıçakladığını söylediği, ardından da böyle bir şey olmadığını belirttiği mesajları ortaya çıktı.

Aileye ulaştırılan mesajlarda cinayet şüphelisi ile kız arkadaşının görüşmesi ise şöyle:

Pelin Üçtepe: Kanka bir şey yok Hakan ile tartıştık, çözdük, konuşuyoruz.

Arkadaşı: Bıçakladım dedin.

Pelin Üçtepe: Yok öyle bir şey, iyiyiz.

Arkadaşı: Ara telefonumu ya da aç. Sesini duyacağım. Emin misin? Hakan nerede?

Pelin Üçtepe: Eminim kanka. Hakan yanımda odaya gitti. Batular çağırdı.

Arkadaşı: Niye aradın ağlıyorsun? Benim içim rahat etmez şimdi. Bıçakladım dedin, hastane dedin. Pelin bak kafayı yerim burada. İyi misin?

Pelin Üçtepe: Bir şey yok iyiyim kanka.

Arkadaşı: Emin olamıyorum.

Pelin Üçtepe: Emin ol kanka.

Öğrenci Evinde Kabus Gecesi: Sevgilisini Kalbinden Bıçakladı, Arkadaşına Mesaj Attı - Resim : 4

SORUŞTURMAYA EKLENDİ

Söz konusu mesajların içeriği ise değerlendirilmek üzere soruşturma dosyasına eklendi.

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Kaynak: DHA

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