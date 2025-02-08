Sosyal Medyada Canlı Yayınlandı, Dakikalar İçerisinde 300 Bin TL Kazandı

Sosyal medya uzun zamandır farklı farklı konseptlerdeki yarışmalarla gündeme geliyor. Bu yarışmalar genellikle yemek üzerine oluyor. İşletme, müşterilere yemek konusunda meydan okuyor ve müşteri eğer bu meydan okumayı gerçekleştirebilirse işletmenin belirlediği ödülün sahibi oluyor. Bu ödüller genellikle altın, teknolojik alet ya da para oluyor.

300 BİN LİRALIK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

Bu meydan okumalardan biri de Denizli'de yaşandı. 9 yıl önce restoranlarında ödüllü çöp şiş yarışması başlatan Çöp Şişçi Mehmet, yeni bir yarışmacısıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. 28 yaşındaki yarışmacı Yusuf Kaplan, izlediği canlı yayınlardan etkilenerek yarışmaya katılmaya karar verdi. İstanbul'dan yola çıkarak Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nde faaliyet gösteren Çöpşişçi Mehmet'e yarışmacı olan Yusuf Kaplan, kendisine verilen sürede 360 adet çöp şiş,1 lavaş, 1 ayran,1 soda,1.5 litre su ve 5 tatlı yiyerek 180 bin TL para ödülü ile 100 bin TL değerindeki son model Iphone cep telefonunun sahibi oldu.

Önüne getirilen çöp şişleri tüketerek 300 bin liralık ödüle ulaşan Yusuf Kaplan'ın renkli görüntülere sahne olan lezzetli yarışması sosyal medyada binlerce kişi tarafından canlı izlendi.

'HEM KARNIMI DOYURDUM HEM ÖDÜLÜ KAZANDIM'

Yemeği ve yemek yarışmalarına katılmayı sevdiğini ifade eden yarışmacı Yusuf Kaplan ise "Yarışmayı İstanbul'dan katıldım. Yarışmayı sosyal medyadan gördüm ve bu yarışma için uzun süre hazırlandım. Bugünde İstanbul'dan Denizli'ye Çöp Şişçi Mehmet'e yarışmaya geldim. 360 tane çöp şiş yiyerek büyük ödül olan 180 bin TL ve cep telefonu kazandım. Süre yetmedi çöp şişin bir tanesini son dakikada yiyebildim. Biraz daha süre olsa 400 tane çöp şişi tamamlayıp, en büyük ödül olan 700 bin TL'yi kazanabilirdim. Böyle bir yarışma düzenledikleri için Çöp Şişçi Mehmet'e teşekkür ederim. Evde kolay kolay doymak bilmiyordum. Çöp Şişçi Mehmet'e gelerek hem karnımı doyurdum hem ödülü kazandım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA