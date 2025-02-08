Kocasını Silahla Vurarak Öldürdü

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde Atatürk Mahallesi, Adnan Kahveci Caddesi'ndeki tütün ürünleri satan bir dükkanda 22.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre F.A., henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı kocası S.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.A., kocasını silahla vurdu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde S.A.’nın hayatını kaybetti belirlendi. F.A. olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına alınırken, S.A.’nın cenazesi morga kaldırıldı.

Kaynak: İHA