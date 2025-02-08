Gökçeada'ya Tüm Seferler İptal Edildi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine bugün yapılacak tüm feribot seferlerini fırtına vurdu. Seferler iptal edildi.

Gökçeada'ya Tüm Seferler İptal Edildi

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 18.00, Geyikli'den saat 19.00 seferleri de yapılamayacak.

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Kaynak: DHA

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