Görüntüler Vicdanları Yaraladı: Erzincan'daki Köpek Katliamında Flaş Gelişme

Meclis’te kabul edilen, ‘Kanlı Yasa’ olarak da bilinen “160 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"yle birlikte Türkiye’nin dört bir yanından sokak hayvanı katliamı haberlerine her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

Son olarak Erzincan’da köpek katliamı iddiaları ortalığı karıştırdı. İddialar üzerine soruşturma başlatılırken, bazı belediye çalışanlarının görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 3 Şubat 2025'te bazı sosyal medya ve haber kanallarında sokak hayvanlarına ilişkin yer alan haber ve görüntüler üzerine gerekli idari ve hukuki sürecin ivedilikle başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, soruşturmanın selameti için idari ve hukuki süreç tamamlanıncaya kadar veteriner işleri müdürü ve ilgili personeller görevden uzaklaştırılmıştır. Sürecin şeffaf bir şekilde yürütüleceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.

NE OLMUŞTU?

Erzincan Belediyesi çöp arıtma tesisinde çalışan ve köpeklerin diri diri gömüldüğü görüntüleri ortayı çıkmıştı. Görüntüleri çektiği için işinden atıldığını öne süren Erdal Gezeroğlu, “Bize bin bir türlü baskı ve iş tehditleriyle köpeklerin işkenceye uğratıldığı görüntüler sildirtildi” diye konuşmuştu.

Kaynak: İHA