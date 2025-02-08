Ölmüş Bir Vatandaş Taburcu mu Edildi? Bakanlıktan Açıklama Geldi

Aydın'da hayatını kaybeden vatandaşın taburcu edildiğine dair skandal iddialar duyanları şoke etti. Sağlık Bakanlığı iddialar üzerine harekete geçerek inceleme başlattı. Bakanlıkta yapılan açıklamada "Hastane kayıtlarından hastanın entübe edilerek 40-45 dakika hastaya müdahale edildiği ve 11.40’ta hastanın vefat ettiğinin kayıtlara geçtiği tespit edilmiştir" denildi. İnceleme ise devam ediyor.

Eda Narin Eda Narin
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Ölmüş Bir Vatandaş Taburcu mu Edildi? Bakanlıktan Açıklama Geldi

Aydın'da bir özel hastanede bir yaşlı hastanın durumu kötü iken taburcu edilmek istendiği; ambulans geldiğinde ise hastanın ölmüş olduğunun farkına varıldığı iddia edilmişti. Söz konusu iddialar, "Ölmüş bir vatandaş taburcu edildi" başlığıyla yayıldı.

Skandal iddialar sonrası Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan "Aydın ilimizde bir özel hastanede “ölmüş bir vatandaşın taburcu edildiği”ne dair haberler üzerine, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’müz tarafından yapılan olağan dışı denetim süreciyle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirme gereği hasıl olmuştu" denilere yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

VEFAT ETTİĞİ SAAT...

"30 Ocak’tan itibaren bir özel hastanede 2. basamak yoğun bakımda tedavi gören hastanın 6 Şubat’ta oksijen desteğine ihtiyacı kalmadığı, bu sebeple 7 Şubat’ta saat 10.35 itibariyle taburcu edildiği kayıtlardan görülmüş,

Tekerlekli sandalye ile acil servis girişinde bekleyen hastanın, acil servis görevlileri ve hasta yakınları gözetiminde bulunduğu esnada fenalaştığı, bunun üzerine kırmızı alana alındığı kamera kayıtlarından anlaşılmıştır.

Hastane kayıtlarından hastanın entübe edilerek 40-45 dakika hastaya müdahale edildiği ve 11.40’ta hastanın vefat ettiğinin kayıtlara geçtiği tespit edilmiştir.

Konuyla ilgili il sağlık müdürlüğümüzün yürütmekte olduğu inceleme devam etmekte olup süreçle ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır."

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Kaynak: Haber Merkezi

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