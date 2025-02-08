3 Disiplin Amirinin TSK'dan İhraç Edilme Nedeni Ortaya Çıktı: 126 Sayfalık Raporda Çarpıcı Detaylar

30 Ağustos'taki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninde Subay Andı’nı okuduktan sonra “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan beş teğmen, Yüksek Disiplin Kurulu’nun kararıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi. Ayrıca, teğmenlerin amirleri olan Albay Mustafa Alper Topsakal, Yarbay Halit Türkoğlu ve Binbaşı Murat Ertürk de Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet başkanlığındaki kurul tarafından oy birliğiyle meslekten çıkarıldı.

Üç komutanın ihracına gerekçe olarak gösterilen detaylar, hazırlanan 126 sayfalık raporun "Sonuç ve Kanaat" bölümünde yer aldı. Gazeteci Saygı Öztürk, söz konusu gerekçeleri köşe yazısında ele aldı.

Üç komutanın meslekten çıkarılma gerekçelerini 126 sayfalık raporun "Sonuç ve Kanaat" bölümünden aktaran Öztürk, şunları yazdı:

Alay Komutan Vekili Albay Topsakal

"Alay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Mustafa Alper Topsakal'ın, Kara Harp Okulu Alay Komutanlığı'na vekâlet ettiği dönemde, törenlere hazırlık ve katılımları ile disiplin ve idari işlemlerini yürütmekten Harp Okulu komutanına karşı sorumlu asker olduğu belirtildi. Hakkında şu suçlamalarda bulunuldu:

- Harbiyelilerin mevzuat dışı andı okuma taleplerine yönelik olarak Tabur Komutanı Piyade Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu tarafından mezun öğrenci taburuna yasaklayıcı emir verilirken söz konusu talebe, muttali olduğu törende veya sonrasında böylesi bir teşebbüsün olabileceğine dair duyumlar aldı, ancak konunun önemini kavrayamadı ve önlem almadı.

-Tören geçişi sonrasında yapılacak faaliyetlere ilişkin safhayı Tabur Komutanı Halit Türkoğlu'nun inisiyatifine bıraktı, takip kontrolünü yapmadı.

- Disiplinsizliği önleme, bastırma veya konuyu gereği için yetkili makamlara sunma görevini yerine getirmedi. Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nun 20'nci maddesine göre hizmete engel davranışlarda bulunmak disiplinsizliğine vücut verdi."

Tabur Komutanı Yarbay Türkoğlu

"2. Tabur Komutanı Piyade Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu, Kara Harp Okulu Alay Komutanlığı'nda mezun teğmenlerin tabur komutanı olarak görev yaptığı dönemde, TSK'dan çıkarılma gerekçeleri raporda şöyle belirtildi:

- Mezun teğmenlerin mevzuat dışı andı okuma taleplerine yönelik olarak, andın okunmayacağına ilişkin olarak emir vermek dışında emrin icrası ve başarılmasına yönelik gerekli tedbirleri almadı.

- Törende veya sonrasında böylesi bir disiplinsizliğin olabileceğine dair duyumlar aldığı ancak konunun önemini kavrayamadı ve önlem almadı.

- Harbiyeliyi en iyi tanıyan ve en yakın amirleri olan takım komutanlarının mezunların sevk ve idaresine yönelik, görevlendirmelerini kesin bir emre bağlamadı, Harbiyelilerin tören sonrası sevk ve idaresinde zafiyet oluşmasına sebep oldu."

Bölük Komutanı Binbaşı Ertürk

"3. Bölük Komutanı Binbaşı Murat Ertürk, Kara Harp Okulu Alay Komutanlığında mezun teğmenlerin bölük komutanı olarak görev yapağı dönemle ilgili olarak TSK'dan çıkarılma gerekçesi şöyle sıralandı:

- Dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu tarafından, bölük komutanı olarak kendisine iletilen mevzuat dışı ant okuma ve okutturma talebini tabur komutanına rapor etti. Ancak kendi bölüğünde bulunan ve kendisine iki kez ısrarlı talepte bulunan bu Harbiyelinin faaliyetlerine yakinen nezaret etmedi.

- Dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu tarafından yapılan ikinci ant okuma talebini Tabur Komutanına iletmedi.

- Tören sonrası Teğmen Ebru Eroğlu'nun ve bölüğündeki Harbiyelilerin eylemlerine engel olmadı.

- Astlarının disiplinsizlik işlemek niyetini bildiği ancak bu disiplinsizlikleri önlemek için gerekli ve makul önlemleri almadı."

Kaynak: Sözcü