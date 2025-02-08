Ataşehir'de Zincirleme Facia! 6 Araç Birbirine Girdi: Ölü ve Yaralılar Var

Ataşehir’de TEM Bağlantı Yolu’nda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Ataşehir'de Zincirleme Facia! 6 Araç Birbirine Girdi: Ölü ve Yaralılar Var

Ataşehir'de 6 aracın karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. Kaza, saat 03.30 sıralarında TEM Bağlantı Yolu Ankara istikametinde yaşandı. Otoyolda seyir halinde olan 6 araç bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ataşehir'de Zincirleme Facia! 6 Araç Birbirine Girdi: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrollerde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken yaralı 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ataşehir'de Zincirleme Facia! 6 Araç Birbirine Girdi: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 2

Meydana gelen zincirleme trafik kazası sonrasında bir süre trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden açılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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