Kadıköy'de Tarihi Karakol Yandı, 1 Ölü!

Kadıköy’de, restore edilmek üzere kapatılan eski Mühürdar Karakolu binasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm yapıyı sararken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonrası yapılan incelemede, içeride bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kadıköy'de Tarihi Karakol Yandı, 1 Ölü!

Kadıköy'de Caferağa Mahallesi Mühürdar Karakolu Sokak'ta bulunan 3 katlı tarihi yapıda saat 04.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Edinilen bilgiye göre, daha önceden Mühürdar Karakolu olarak kullanıldığı öğrenilen ve restore edilmek üzere etrafı metal levhalarla kapatılan binada çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı sardı.

Kadıköy'de Tarihi Karakol Yandı, 1 Ölü! - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, yangın sonrası yapılan incelemede, bir kişinin içeride yanarak öldüğü belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarılarak ambulansa alınan ve kimliği belirlenemeyen kişinin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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