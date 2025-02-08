Spor Salonu Önünde Korkunç Cinayet! Paylaşımı Kan Dondurdu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Mustafapaşa Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi’nde korkunç bir olay meydana geldi. Cadde üzerindeki spor salonunda çalışan Velican Aras, tekerlekli sandalyeye bağlı şekilde hayatını sürdüren Alihan Ş. ile tartıştı.

SİLAHLA GERİ DÖNDÜ

Olay yerinden ayrılıp tekrar gelen Alihan Ş., spor salonunun önünde duran Velican Aras’a ateş açtı. Ağır yaralanan Aras, sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Velican Aras yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Silahı ateşleyen Alihan Ş. ile otomobili kullanan kardeşi gözaltına alındı. Zanlı Alihan Ş. (21), cinayetin ardından sosyal medya hesabından, "Tokat atıp video çekerseniz, kamera kayıtlarında vurulma anınızı izlersiniz böyle. 24 saat geçmeden kanınız akar böyle" paylaşımında bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA