Gri Listedeki 2 PKK'lı Terörist Yakalandı

Gri kategoride yer alan terör örgütü PKK üyesi iki terörist yakalandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Gri kategoride yer alan PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu Serhabun Malazgirt kod adlı Bülent Taşer ile Sarya Baran kod adlı Leyla Hüşeng isimli teröristler Edirne ili Meriç ilçesinde gerçekleştirilen "GÜRZ-45" operasyonuyla yakalandı." dedi.

Gri Listedeki 2 PKK'lı Terörist Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gri kategoride yer alan terör örgütü PKK üyesi 2 teröristin yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, şunları yazdı:

"Gri kategoride yer alan PKK/KCK Bölücü Terör Örgütü mensubu Serhabun Malazgirt (Kod adlı) Bülent Taşer ile Sarya Baran (Kod adlı) Leyla Hüşeng isimli teröristler Edirne ili Meriç ilçesinde gerçekleştirilen “GÜRZ-45” operasyonuyla yakalandı.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız. Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu etkisiz hale getirilen teröristlerden GRİ kategorideki Serhabun Malazgirt (Kod adlı) Bülent Taşer’in; 2008 yılında Bitlis-Sehi, Batman-Sason ve Kozluk kırsalında faaliyet yürüttüğü, 13 Mayıs 2012 tarihinde Bitlis-Merkez Çalıdüzü köyü bölgesinde meydana gelen uzaktan komutalı EYP kullanma olayının faillerinden olduğu, 18 Mayıs 2012 tarihinde Bitlis/Merkez Yukarıdölek köyü bölgesinde yol kesme, araç yakma ve adam kaçırma eylemine katıldığı, 23 Haziran 2012 tarihinde Bitlis-Tatvan arasında bulunan Rahva Trafik Denetleme Büro Amirliğine roketli saldırı eylemini gerçekleştirdiği tespit edildi.

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Kaynak: İHA

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