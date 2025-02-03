Eski AKP'li Vekilden 'Teğmenler' Çıkışı: AKP Güç Oyununu Çatışma Siyasetiyle Kazandı

Teğmenlerin ihraç edilmesinin yankıları hala sürüyor. Eski AKP'li vekil Şamil Tayyar sosyal medya hesabından ihraç kararına ilişkin bir açıklamada bulundu. Tayyar, teğmenlerin ihraç edilmesini "güç oyunu" olarak yorumladı.

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Eski AKP'li Vekilden 'Teğmenler' Çıkışı: AKP Güç Oyununu Çatışma Siyasetiyle Kazandı

Kara Harp Okulu’ndaki kılıçlı yemin soruşturmasında 5 teğmene ve 3 disiplin amirine "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası" verildi. Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır" ifadesi yer aldı.

Teğmenlerin ihraç edilmesi kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Karara her kesimden tepki yağarken alkış tutanlar da oldu.

Eski AKP'li Vekilden 'Teğmenler' Çıkışı: AKP Güç Oyununu Çatışma Siyasetiyle Kazandı - Resim : 1

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar da konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Eski partisi için Tayyar, "Kazandığı bu güç oyununda en büyük motivasyonu milletin güçlü iradesiydi. Bugün. Hem iktidar hem muktedir" ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde:

"AK Parti, askeri vesayeti/müesses nizamı çatışma siyasetiyle alt etti. Doğru yaptı. Yıllarca iktidar olduğu halde muktedir değildi, kazandığı bu güç oyununda en büyük motivasyonu milletin güçlü iradesiydi. Bugün. Hem iktidar hem muktedir.

Atatürk sonrası yılların en güçlü siyasi varlığı. Şartlar değişti. Artık, anti demokratik ortamdaki çatışma stratejisinin, milli iradenin egemen olduğu ortamda raf ömrünün dolduğu kanaatindeyim. Zira, başlangıçta doğru sonuç üreten strateji, yeni şartlarda aynı sonucu doğurmaz. Bu bağlamda toplumsal ve siyasi tansiyonun düşürülmesinde kanımca fayda vardır.

Ayrıca, siyaset gündemindeki belirleyici rol, siyaset kurumuna ait olmalıdır. Başka kurumlar, devletin, toplumun ve siyasetin rotasını belirlerse, demokrasimiz büyük yara alır. Özetle. Sivil siyaset, gündemi belirlenen değil, gündem belirleyen olmalıdır."

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Kaynak: Haber Merkezi

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