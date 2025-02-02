TSK'dan İhraç Edilen Teğmenler Anıtkabir'de

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen Anıtkabir'e giderek Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Teğmenler ve sıralı üç disiplin amiri, 31 Ocak Cuma günü YDK tarafından TSK’dan ihraç edilmişlerdi.

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TSK'dan İhraç Edilen Teğmenler Anıtkabir'de

Kara Harp Okulu'nun Mezuniyet Töreni’nin sona ermesinin ardından kılıç çatarak ant içen ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenler, geçtiğimiz Cuma günü Yüksek Disiplin Kurulu tarafından TSK’dan ihraç edilmişlerdi. İhraç edilen teğmenlerin dün Anıtkabir’e giderek Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrini ziyaret ettiği ortaya çıktı.

5 teğmen Anıtkabir’de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gazeteci Müyesser Yıldız, genç teğmenlerin o fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

TSK'dan İhraç Edilen Teğmenler Anıtkabir'de - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı karar sonrası yaptığı açıklamada, "Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verilmiştir. Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır" ifadeleriyle ihraç kararının gerekçesini açıklamıştı.

TSK'dan İhraç Edilen Teğmenler Anıtkabir'de - Resim : 2

İhraç kararı kamuoyunda büyük tepkiye neden olurken, teğmenlerin gerekçeli kararın kendilerine ulaşmasının ardından idari mahkemeye başvuracağı öğrenilmişti. Teğmenlerin kararın açıklanmasının ardından mahkemeye gitmek için 60 günlük süresi bulunuyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Anıtkabir Mustafa Kemal Atatürk TSK Milli Savunma Bakanlığı
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