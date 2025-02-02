Samsun'da Ev Baskını: Uyuşturucu Madde ve Silah Yakalandı, Tutuklandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde ekipler bir eve baskın düzenledi. Evden çok sayıda uyuşturucu madde ve silah çıktı. Ev sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da Ev Baskını: Uyuşturucu Madde ve Silah Yakalandı, Tutuklandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde ekipler uyuşturucu operasyonu düzenledi. Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ş.C. (65) isimli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramada 40 gram metamfetamin, 15 gram kenevir tohumu, 2 gram kubar esrar, 10 adet ecstasy hap,1 hassas terazi, 6 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ,1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Alaçam Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 TutuklamaTekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 TutuklamaGüncel

Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 1 TutuklamaKuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 1 TutuklamaGüncel

Kaynak: İHA

Bilecik'te Korkunç Kaza: Çok Sayıda Yaralı Var Bilecik'te Korkunç Kaza: Çok Sayıda Yaralı Var
Muğla'da Vatandaşlar Sahillere Akın Etti Muğla'da Vatandaşlar Sahillere Akın Etti
Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi
Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem
ÇOK OKUNANLAR
Gıda Devinde Büyük Kriz! 7 Milyar Liralık Borçla Konkordato İlan Etti Gıda Devinde Büyük Kriz! Konkordato İlan Etti
SSK, BağKur, Emekli Sandığı: Milyonlarca Emeklinin Hesabına Para Akacak SSK, BağKur, Emekli Sandığı: Milyonlarca Emeklinin Hesabına Para Akacak
81 İldeki Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Geriye Dönük Ödeme Almak İçin Bu Detaya Dikkat 81 İldeki Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Geriye Dönük Ödeme Almak İçin Bu Detaya Dikkat
Türkiye'nin Dolar Zengini İli Belli Oldu! Listenin İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Türkiye'nin Dolar Zengini İli Belli Oldu! Listenin İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
İnternette Yeni Dönem Başlıyor! Artık Ücretsiz ve Sınırsız Olacak İnternette Yeni Dönem Başlıyor! Artık Ücretsiz ve Sınırsız Olacak