Samsun'da Ev Baskını: Uyuşturucu Madde ve Silah Yakalandı, Tutuklandı
Samsun'un Alaçam ilçesinde ekipler bir eve baskın düzenledi. Evden çok sayıda uyuşturucu madde ve silah çıktı. Ev sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'un Alaçam ilçesinde ekipler uyuşturucu operasyonu düzenledi. Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ş.C. (65) isimli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı.
Ev ve eklentilerinde yapılan aramada 40 gram metamfetamin, 15 gram kenevir tohumu, 2 gram kubar esrar, 10 adet ecstasy hap,1 hassas terazi, 6 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ,1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Alaçam Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA