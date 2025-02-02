Bilecik'te Korkunç Kaza: Çok Sayıda Yaralı Var

Bilecik'te otomobil bir kamyona arkadan çarptı. Korkunç kazada 5 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Bilecik'te Korkunç Kaza: Çok Sayıda Yaralı Var

G.G. idaresindeki 43 RS 199 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolu Şelale rampaları mevkisinde arıza nedeniyle park halinde duran 34 GMV 492 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile eşi K.G. çocukları Y.E.G, E.Y. ve G.G. yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kara yolunda bir süre aksayan trafik akışı otomobilin yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

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Kaynak: AA

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