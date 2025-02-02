Boşandığı Kadını Bıçaklayan Erkek Tutuklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen olayda, Tuğba H. isimli kadın ayrıldığı Tuncay H.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan Tuğba H., ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tuncay H. ise çevredekiler tarafından polis ekiplerine teslim edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyette işlemleri tamamlanan Tuncay H. sevk edildiği Gölcük Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastaneye kaldırılan Tuğba H.’nin geçirdiği ameliyat sonrası hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Kaynak: DHA