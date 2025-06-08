Toprak Kuyusuna Gömüp Çamurla Kaplanıyor: 72 Saat Bekleyip Damla Damla Süzülüyor

TOPRAK KUYUSUNA GÖMÜP ÇAMURLA KAPLIYORLAR

Hazırlanan çıralar, toprakta açılan kuyulara yerleştirildikten sonra üzeri ağaç dallarıyla örtülüp tamamen çamurla kaplanıyor. Kuyunun yalnızca bir ucu açık bırakılıyor ve buradan ateş yakılıyor. Havanın kontrollü bir şekilde içeri girmesi için kuyunun başında sürekli bir nöbetçi bekliyor. Bu işlem tam 72 saat sürüyor ve her 3 saatte bir düzenli olarak kontrol ediliyor.