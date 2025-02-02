Muğla'da Vatandaşlar Sahillere Akın Etti
Yurdun büyük bir bölümü soğuk hava dalgasına teslim olurken Muğlalılar soluğu plajda aldı. Akyaka'da binlerce kişi hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bildi.
Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Sahil'de adeta insan seli oluşurken, oturacak yer bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Çocuklar kumlarla oynayarak keyifli vakit geçirirken, yetişkinler ise güneşin ve temiz havanın tadını çıkardı.
Öte yandan sıcak havayı değerlendiren birçok kişi sahil boyunca yürüyüş yaparak güzel havanın keyfini sürdü. Kadın Azmağı'nda tekne turları düzenleyen işletmeler de yoğunluk yaşadı.
Tekneler yavaş yavaş hareketlenirken, sezonun erken başlamasının işletmecileri sevindirdiği gözlendi.
Kaynak: İHA
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