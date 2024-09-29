Güzel Havayı Fırsat Bildiler! Sahile Akın Ettiler

Hafta sonunu değerlendiren Tatvanlılar, güneşli havanın tadını çıkarmak için sahile akın etti. Güneşin keyfini sürenlerden Servet Korkmaz, “Bugün pazar ve yazdan kalma harika bir hava var. Biz de bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendiriyoruz” dedi.

Tatvan sahili, piknik yapan aileler, yürüyüşe çıkanlar ve bisiklete binenlerle dolup taştı. Çocuklar ise sahilde oyun oynayarak eğlenceli anlar geçirdi.

Kaynak: İHA