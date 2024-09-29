Önce Aracını Yaktı Sonra Kendini vurdu

Samsun’da bir vatandaş düğünden döndükten sonra önce aracını ateşe verdi; sonra silahla kendini vurarak intihara kalkıştı.

Önce Aracını Yaktı Sonra Kendini vurdu

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin İlimdağ Mahallesi'de gece saatlerde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yüksel Bektaş (54) bir yakınının düğün törenine gidip gece eve dönünce eşine seslenerek aracını yakacağını söyledi.

Elindeki bidondaki yanıcı maddeyi aracının üzerine döken Yüksel Bektaş daha sonra tabancayla kendini vurdu. Ağır yaralanan Bektaş, Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Yüksel Bektaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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