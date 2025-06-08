Emekli Olduktan Sonra Yeni İşinde Zengin Oldu: Topraksız 6 Ayda Hasat Ediyor, Kırmızı Altınla Servet Kazanıyor

"TOPRAKSIZ ÇİLEK 15 GÜN DAYANIYOR"

Üretim süreciyle ilgili bilgi veren Yılmaz, "Topraklı çilekler genelde birkaç gün içinde bozuluyor ama topraksız sistemle üretilen çilekler 10 ila 15 gün arasında tazeliğini koruyor. Bu da ihracat için büyük avantaj sağlıyor. Şimdi bu başarıyı daha da ileriye taşımak istiyoruz" dedi.

Kısa sürede yurt dışına açılan ve gelen taleplerle üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen Yılmaz, hem yöre halkına iş imkanı sağlıyor hem de tarımda inovatif yöntemlerin öncülerinden biri haline geliyor.