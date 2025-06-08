Emekli Olduktan Sonra Yeni İşinde Zengin Oldu: Topraksız 6 Ayda Hasat Ediyor, Kırmızı Altınla Servet Kazanıyor
40 yıl memuriyet yaptıktan sonra emekli olan Ömer Yılmaz, köyüne dönerek topraksız çilek üretimine başladı. Kırmızı altın olarak adlandırılan çilekleri Balkanlar ve Türk devletlerine ihraç eden Yılmaz, kısa sürede 8 dönümlük alanda üretim yaparak siparişlere yetişemez hale geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
40 yıl memuriyet yaptı, köyüne dönüp topraksız çilek üretimine başladı. Emekli Ömer Yılmaz'ın yetiştirdiği çilekler şimdi yurt dışından yoğun talep görüyor. Serasında 20 kişiye istihdam sağlayan Yılmaz, kırmızı altın diye anılan çilekleri Balkanlara ve Türk devletlerine ihraç ediyor.
EMEKLİ OLUP KÖYE TAŞINDI
Mersin’de yaşayan 40 yıllık memur Ömer Yılmaz, emekliliğin ardından köyüne dönerek tarım alanına yöneldi. Oğlunun önerisiyle sera kurarak işe koyulan Yılmaz, toprak kullanmadan çilek üretimine başladı. Topraksız tarım yöntemiyle yetiştirdiği çileklere kırmızı elmas adını veren Yılmaz, kısa sürede ürünlerini yurt dışına göndermeye başladı.
8 DÖNÜMLÜK ARAZİDE TOPRAKSIZ TARIM
İlk etapta dönümlük bir alana sera kurarak üretime başlayan Yılmaz, artan taleple birlikte üretim alanını 8 dönüme çıkardı. Ürünlerinin yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Yılmaz, Balkan ülkeleri ve Türk devletlerinden gelen siparişlere yetişmekte zorlandığını belirtti.
6 AYDA 500 KİLO ÇİLEK ÜRETİYOR
Kurduğu serada 20 kadına iş imkanı sağlayan Yılmaz, 6 aylık dönemde yaklaşık 500 kilogram çilek üretildiğini aktardı. Hedefinin daha fazla üretim yapmak olduğunu söyleyen Yılmaz, topraksız tarımın büyük avantaj sağladığını ifade etti.
"TOPRAKSIZ ÇİLEK 15 GÜN DAYANIYOR"
Üretim süreciyle ilgili bilgi veren Yılmaz, "Topraklı çilekler genelde birkaç gün içinde bozuluyor ama topraksız sistemle üretilen çilekler 10 ila 15 gün arasında tazeliğini koruyor. Bu da ihracat için büyük avantaj sağlıyor. Şimdi bu başarıyı daha da ileriye taşımak istiyoruz" dedi.
Kısa sürede yurt dışına açılan ve gelen taleplerle üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen Yılmaz, hem yöre halkına iş imkanı sağlıyor hem de tarımda inovatif yöntemlerin öncülerinden biri haline geliyor.