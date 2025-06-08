Ünlü Peynir ve Dondurma Markasının İçinden Çıktı: Bütün Marketlerden Acil Toplatılıyor

Hollanda’da faaliyet gösteren süpermarket zincirleri Aldi ve Jumbo, tüketici sağlığını tehdit edebilecek bazı ürünleri acil olarak satıştan kaldırdı. Geri çağırma kararları, plastik parça riski taşıyan peynirler ve amonyak kalıntısı tespit edilen dondurmaları kapsıyor.

PEYNİRDE PLASTİK BULUNDU

Aldi, Uniekaas Holland B.V. tarafından üretilen 400 gramlık dilimli taze ve az olgunlaştırılmış kaşar peynirlerinde plastik parçacık riski tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Geri çağırma kararı, yalnızca son kullanma tarihleri 26 Eylül 2025 ve 30 Eylül 2025 olan partileri kapsıyor. Market yetkilileri, bu tarihler dışındaki ürünlerde bir risk olmadığını açıkladı. Problemin üretim sürecindeki bir hatadan kaynaklandığı bildirildi.