Ünlü Peynir ve Dondurma Markasının İçinden Çıktı: Bütün Marketlerden Acil Toplatılıyor
Hollanda'daki Aldi ve Jumbo süpermarket zincirleri, plastik parçaları ve amonyak kalıntısı tespit edilen peynir ve dondurma ürünlerini acilen raflardan çekti. Tüketicilere, bu ürünleri tüketmemeleri ve fişsiz dahi iade etmeleri çağrısı yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Hollanda’da faaliyet gösteren süpermarket zincirleri Aldi ve Jumbo, tüketici sağlığını tehdit edebilecek bazı ürünleri acil olarak satıştan kaldırdı. Geri çağırma kararları, plastik parça riski taşıyan peynirler ve amonyak kalıntısı tespit edilen dondurmaları kapsıyor.
PEYNİRDE PLASTİK BULUNDU
Aldi, Uniekaas Holland B.V. tarafından üretilen 400 gramlık dilimli taze ve az olgunlaştırılmış kaşar peynirlerinde plastik parçacık riski tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Geri çağırma kararı, yalnızca son kullanma tarihleri 26 Eylül 2025 ve 30 Eylül 2025 olan partileri kapsıyor. Market yetkilileri, bu tarihler dışındaki ürünlerde bir risk olmadığını açıkladı. Problemin üretim sürecindeki bir hatadan kaynaklandığı bildirildi.
JUMBO DA AYNI ÜRÜN GRUBUNDA SORUN YAŞADI
Benzer bir gelişme de Jumbo’dan geldi. Zincir market, kendi markasıyla satılan 48+ taze kaşar ve 30+ az olgunlaştırılmış peynirlerde kalite sorunu tespit edilmesi nedeniyle bu ürünleri raflardan çektiğini duyurdu.
DONDURMADA AMONYAK KALINTISI ÇIKTI
Aldi ayrıca, Mucci markalı Swip dondurmalarda yüksek düzeyde amonyak kalıntısı bulunması sebebiyle ikinci bir uyarı yayımladı. Portakal ve kola aromalı dondurmaların sağlık açısından risk oluşturabileceği belirtilerek tüketicilerden bu ürünleri kesinlikle kullanmamaları istendi.
Geri çağırılan dondurma bilgileri şu şekilde:
Mucci Swip Portakal Aromalı Dondurma- Barkod: 4065019025358
Mucci Swip Kola Aromalı Dondurma- Barkod: 4065019025365
Son Kullanma Tarihi: 05/2027
İADELER FİŞSİZ DE KABUL EDİLİYOR
Hem Aldi hem de Jumbo, bu ürünleri satın alan müşterilerin fiş ibrazı olmaksızın iadede bulunabileceklerini ve tam ücret iadesi alabileceklerini duyurdu.