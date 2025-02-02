Teğmenler Kararı Yüksek Disiplin Kurulu'nu İkiye Böldü: Kıl Payı İhraç

Türkiye’nin konuştuğu 5 teğmen ve 3 amirin TSK’dan ihraç edilmesi kararında bir ayrıntı dikkat çekti. 9 kişiden oluşan Yüksek Disiplin Kurulu’nda ihraç kararının 5’e karşı 4 oyla, kıl payı geçtiği iddia edildi.

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Teğmenler Kararı Yüksek Disiplin Kurulu'nu İkiye Böldü: Kıl Payı İhraç

Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni’nin ardından teğmen rütbesiyle mezun olan askerlerin, kılıç çatarak ant içmesi ve ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ sloganı atması, iktidar cephesi tarafından büyük tepki toplamıştı.

Teğmenler Kararı Yüksek Disiplin Kurulu'nu İkiye Böldü: Kıl Payı İhraç - Resim : 1

5 TEĞMEN VE 3 AMİR İHRAÇ EDİLDİ

Gelen tepkilerin ardından Teğmen Ebru Eroğlu, Teğmen İzzet Talip Akarsu, Teğmen Serhat Gündar, Teğmen Deniz Demirtaş, Teğmen Batuhan Gazi Kılıç ile 3 disiplin amiri; Bölük Komutanı Binbaşı Murat Öztürk, Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu ve Alay Komutanı Yardımcısı Albay Alper Sarıçam TSK’dan ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

Yüksek Disiplin Kurulu’ndan yazılı ve sözlü savunmaların yapılmasının ardından 31 Ocak Cuma günü 5 teğmen ve 3 amir hakkında TSK’dan ihraç edilmeleri yönünde karar çıktı.

Teğmenler Kararı Yüksek Disiplin Kurulu'nu İkiye Böldü: Kıl Payı İhraç - Resim : 2

YDK İKİYE BÖLÜNDÜ

Karar kamuoyunda büyük tepki çekerken, Yüksek Disiplin Kurulu’ndan kararın oy birliğiyle değil, oy çokluğuyla çıktığı öğrenildi.

Nefes’ten Tarık Işık’ın haberine göre, 9 üyeli YDK’da teğmenlerin ihracına yönelik alınan kararda oy birliği sağlanamadı.

YDK üyelerinden 5’i ihraç yönünde oy verirken 4 üyenin ise teğmenlerin ve amirlerinin ihracına aksi yönde oy verdiği öğrenildi.

İhraç kararının ardından teğmenlerin 60 gün içerisinde İdare Mahkemesi’ne dava açma hakkı bulunuyor. Teğmenlerin, gerekçeli kararın kendilerine iletilmesinin ardından dava sürecine başlayacağı belirtiliyor.

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Kaynak: Nefes

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