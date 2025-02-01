Teğmenlerin İhracında Şoke Eden 'Tazminat' Detayı: Eğer Karar Kesinleşirse...

Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninde kılıç çatarak "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı attıkları gerekçesiyle beş teğmen Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edildi. Kararın yazılı tebliğini bekleyen teğmenler, hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor. Eğer karar değişmezse, eğitim ve öğrenim giderleri için devlete tazminat ödemek zorunda kalacaklar.

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Teğmenlerin İhracında Şoke Eden 'Tazminat' Detayı: Eğer Karar Kesinleşirse...

30 Ağustos 2024’te düzenlenen Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninde, beş teğmen kılıç çatarak "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı attı. Bu olayın ardından başlatılan disiplin soruşturması sonucunda, teğmenler "Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayırma" cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildi. Dün yapılan değerlendirmeler sonrası Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, oy çokluğuyla beş teğmenin TSK ile ilişiğinin kesilmesine karar verdi.

MSB DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı, alınan kararı resmi internet sitesinde "basın açıklaması" şeklinde duyururken, ihraç kararının gerekçesi henüz teğmenlere ve avukatlarına tebliğ edilmedi. Bakanlık ayrıca, teğmenlerin bağlı olduğu üç disiplin amirinin de "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası" aldığını açıkladı.

Teğmenlerin İhracında Şoke Eden 'Tazminat' Detayı: Eğer Karar Kesinleşirse... - Resim : 1

BAZI KURUL ÜYELERİ İTİRAZ ETTİ

YDK tarafından verilen ihraç kararına bazı kurul üyelerinin itiraz ettiği öğrenildi. Oy çokluğuyla alınan kararın gerekçeli metninde, disiplinsizliğin oluştuğunu gösteren hususlar ve karşı oy kullanan üyelerin gerekçeleri de yer alacak.

Yüksek Disiplin Kurulu Yönetmeliği’ne göre, ihraç kararları başkan ve üyeler tarafından imzalanarak ilgili taraflara yazılı olarak bildirilecek.

Teğmenlerin İhracında Şoke Eden 'Tazminat' Detayı: Eğer Karar Kesinleşirse... - Resim : 2

AVUKATLAR BAŞVURUYA HAZIRLANIYOR

Teğmenlerin avukatları, kararın yazılı tebliğ edilmesini bekliyor. Tebliğin ardından, kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için İdare Mahkemesi’ne başvurulacak. TSK’dan ayırma disiplin cezası ile cezalandırılması işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptaline karar verilmesi talep edilecek.

TAZMİNAT ÖDEYECEKLER

Öte yandan teğmenlerin ihraç kararının kesinleşmesinin ardından idareye tazminat da ödemek zorunda kalacağı öğrenildi. Askeriyeden ayrılacaklara ödettirilecek tazminata ilişkin yönetmelik, her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanlara, Devlet tarafından yapılan masraflar, yönetmelikte yer alan giderleri kapsayacak biçimde maliyet hesaplaması yapılarak tazminat olarak ödettirilmesini öngörüyor.

Bu nedenle teğmenlerden de eğitim, öğrenim giderinden doğan alacaklar faiziyle tahsil edilecek.

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Kaynak: ANKA

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