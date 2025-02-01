Teğmenlerin İhraç Kararı Sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Köroğlu'ndan Çarpıcı Çıkış

Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninden sonra kılıç çatarak, "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı attıkları için TSK’dan ayırma cezasıyla YDK’ya sevk edilen teğmenler ve idarecilere TSK'dan ayırma cezası verildi. Söz konusu karar sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Köroğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

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Teğmenlerin İhraç Kararı Sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Köroğlu'ndan Çarpıcı Çıkış

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, beş teğmen ve üç komutanına Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ayırma cezası verilmesine ilişkin çarpıcı bir çıkışta bulundu.

Verilen emri savunan Köroğlu, "Milli orduya verilebilecek en büyük zarar disiplinsizlik suçunu orduya bulaştırmaktır. Karara karşı çıkanların gerçek derdi askeri disiplin tartışması veya hukuka uygunluk değildir. Tek dertleri teğmenlerin ihraç olayını dar siyasi çıkarları için istismar etmektir" ifadelerini kullandı.

Teğmenlerin İhraç Kararı Sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Köroğlu'ndan Çarpıcı Çıkış - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos’ta düzenlenen mezuniyet töreninden sonra kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen teğmenlerden 5'i açıklanan kararla TSK'den resmen ihraç edildi.
Aralarında okul birincisi teğmen Ebru Eroğlu, Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Talip İzzet Akarsu ve Serhat Gündar teğmenlere, 3 disiplin amiri; Bölük Komutanı Binbaşı Murat Öztürk, Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu ve Alay Komutanı Yardımcısı Albay Alper Sarıçam'a "ayırma cezası"verildi.

Teğmenlerin İhraç Kararı Sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Köroğlu'ndan Çarpıcı Çıkış - Resim : 2

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Millî Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince “Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası” verilmiştir.

Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Kaynak: Haber Merkezi

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