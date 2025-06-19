Eczanelerde Satılan Nemlendiricide Mantar Çıktı! 'Derhal İade Edin' Uyarısı Yapıldı

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

dm-drogerie markt tarafından yapılan açıklamada, geri çağırma işleminin bir önlem olduğu ve tüketici güvenliğini öncelikli gördükleri belirtildi. Şirket, yalnızca risk içeren partiye ait ürünlerin toplandığını, diğer ürünlerde herhangi bir sağlık riski bulunmadığını ifade etti.