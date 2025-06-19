Eczanelerde Satılan Nemlendiricide Mantar Çıktı! 'Derhal İade Edin' Uyarısı Yapıldı
Almanya'nın önde gelen kozmetik zincirlerinden dm-drogerie markt, el ve cilt bakımı ürünleri arasında yer alan “Balea Hand Serum Hyaluron” isimli nemlendiriciyi olası sağlık riski nedeniyle piyasadan toplatma kararı aldı. Şirket, yapılan kalite kontrolleri sonucunda üründe zararlı bir maya türünün tespit edildiğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirket yetkilileri tarafından yapılan duyuruda, 75 ml’lik ürünün yalnızca 58309 parti numarasına sahip olanlarının risk taşıdığı vurgulandı. Bahsi geçen partide, “Candida parapsilosis” adı verilen bir maya mantarı türünün tespit edildiği belirtildi. Bu tür mantar, sağlıklı bireylerde genellikle zararsız olsa da, bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ciddi enfeksiyonlara neden olabiliyor.
DERHAL İADE EDİN UYARISI
Firma, ürünü satın alan tüketicilere yönelik yaptığı açıklamada, bu partiye ait serumun kesinlikle kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Tüketicilerden ürünü satın aldıkları mağazaya iade etmeleri ve gerekli durumlarda sağlık uzmanına başvurmaları istendi.
ÜRÜN DETAYLARI
Ürün Adı: Balea Hand Serum Hyaluron
İçerik: 75 ml
GTIN (Ürün Kodu): 4066447439946
Parti Numarası: 58309
YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA
dm-drogerie markt tarafından yapılan açıklamada, geri çağırma işleminin bir önlem olduğu ve tüketici güvenliğini öncelikli gördükleri belirtildi. Şirket, yalnızca risk içeren partiye ait ürünlerin toplandığını, diğer ürünlerde herhangi bir sağlık riski bulunmadığını ifade etti.