Özel Teğmenlere Sahip Çıktı, Cumhurbaşkanı'na Seslendi: 'Teğmenler Geldiğinde Siz İhraç Olacaksınız'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Ankara’da düzenlediği Prof. Dr. Muammer Aksoy'u Anma ve 2024 Yılı Yılın Atatürkçüsü Ödülleri Törenine katıldı.

Özel, burada yaptığı konuşmada, “Zor bir gün, farklı bir gün. Bir kere çok üzgün olduğumuz bir gün. Bir yandan çok umutlu olduğumuz bir gün, bir yandan da çok öfkeli olduğumuz bir gün. Üzüntümüz, Kurucu Genel Başkanımız Muammer Aksoy’un katledilişinin yıldönümünde bir kez daha burada hep birlikteyiz ve bu acıyı bir kez daha hep beraber içimizde yaşıyoruz. Çok umutluyuz, çünkü adeta bir soykırıma uğramış Atatürkçüleri, her biri teker teker biraz önce gözümüzün önünden geçti. Fazlası var, eksiği yok. Geçen hafta Uğur Mumcu’nun katledildiği yerdeydik hep birlikte. Bugün Muammer Aksoy’un bıraktığı büyük mirasın içindeyiz; hepimizin derneği Atatürkçü Düşünce Derneği’nin bu önemli hem hafıza merkezi, hem de genel merkezinin içindeyiz. Hiçbiri boşuna katledilmedi. Aslında katledenlerin kim olduğuna, katledilenlerin neyi savunduğuna baktığınızda o soykırımın neyin habercisi olduğu da bugünlerde daha iyi anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.

'TEĞMENLERİMİZ ŞANLI ÜNİFORMALARINI GİYECEKLER'

Beş teğmenin TSK’dan ihraç edilmesine ilişkin konuşan Özel, şunları kaydetti:

“Daha önce de söyledim, burada da bir kez daha kayda geçeceğim. Bir; o beş teğmenimize hukuki destek... Bir idari yargı süreci olacak dönmeleri için. Devamında eğer kendilerini nerede görmek istiyorlarsa, o görmek istedikleri görev başımızın üstündedir, teminatı biziz. Ama kendilerini görev almak istedikleri yerde misafir kabul ediyoruz. Çünkü o görev yapılacak ilk genel seçime kadar sürecek. O genel seçimden sonra, bu beş teğmenimiz hiçbir maddi tarafını zaten önemsemezler ama maddi ve manevi özellikle askerlik mesleğine dair, hiçbir kayıpları olmaksızın şanlı üniformalarına ve görevlerine, arkadaşlarının yanına dönecekler.

'ERDOĞAN DUYSUN...'

Benim siyasi hedeflerimden bir tanesi de şu olsun, buradan kayda geçsin istiyorum. Bunu da Recep Tayyip Erdoğan da duysun ama en çok da o ihraç kararlarına imza atanlarla, buna susanlar duysun ki; teğmenlerin geldiği gün siz ihraç olacaksınız. And olsun, teğmenlerin hesabı sorulacak!"

Kaynak: Haber Merkezi