Emekli Maaşında Büyük Rötar: Bir Bu Eksikti! SGK Uzmanı 'Üzgünüm' Diyerek Açıkladı

"EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ERTELENEBİLİR"

Şu anda en düşük emekli aylığı 14.469 TL seviyesinde. Karakaş, bu rakama haziran enflasyonunun yansıtılması durumunda maaşın yaklaşık 16.850 TL’ye çıkarılabileceğini belirtti. Ancak bu artışın gerçekleşebilmesi için yasal düzenleme gerektiğine dikkat çekti. En büyük engel ise Meclis’in 1 Temmuz'da kapanacak olması. Karakaş, "Meclis kapanırsa, zamla ilgili düzenleme de doğal olarak ertelenmiş olur" diyerek emeklileri bekleyen kritik sürece işaret etti.