Emekli Maaşında Büyük Rötar: Bir Bu Eksikti! SGK Uzmanı 'Üzgünüm' Diyerek Açıkladı
Emeklilerin gözü temmuz zammına çevrilmişken, SGK Uzmanı İsa Karakaş’tan milyonlara kötü haber geldi. Meclis’in kapanması halinde zammın çıkmasının zorlaşacağını belirten Karakaş, kök maaşı düşük olanlara “sıfır zam” riski bulunduğunu vurguladı.
Kaynak: TGRT Haber
Temmuz ayı yaklaşırken emekliler, maaşlarına yapılacak zammı dört gözle bekliyor. Gözler, haziran ayı enflasyon verilerine çevrilmişken, en düşük emekli maaşının artıp artmayacağı da gündemde. Konuyla ilgili TGRT Haber canlı yayınına katılan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş’tan ise moral bozan açıklamalar geldi.
"EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ERTELENEBİLİR"
Şu anda en düşük emekli aylığı 14.469 TL seviyesinde. Karakaş, bu rakama haziran enflasyonunun yansıtılması durumunda maaşın yaklaşık 16.850 TL’ye çıkarılabileceğini belirtti. Ancak bu artışın gerçekleşebilmesi için yasal düzenleme gerektiğine dikkat çekti. En büyük engel ise Meclis’in 1 Temmuz'da kapanacak olması. Karakaş, "Meclis kapanırsa, zamla ilgili düzenleme de doğal olarak ertelenmiş olur" diyerek emeklileri bekleyen kritik sürece işaret etti.
BU EMEKLİLER 'SIFIR ZAM' ALACAK
Karakaş, kök maaş uygulamasının da önemli bir sorun olduğunu belirtti. Eğer maaşlar kök ücrete göre güncellenirse, 12.500 TL ve altında kök maaş alan emeklilerin zam alamayacağını söyledi. Bu durumda herhangi bir yasal değişikliğe de gerek olmayacağını, çünkü sistemin otomatik olarak "sıfır zam" sonucunu doğuracağını dile getirdi.
TOPLU SÖZLEŞMEDEN UMUT YOK
Karakaş, toplu sözleşme sürecinden de emekli ve memurlar adına olumlu sinyaller alınamadığını ifade etti. Hükümetin mevcut ekonomi politikası çerçevesinde personel harcamalarını kısmaya çalıştığını vurgulayan Karakaş, bu yaklaşımın zam beklentilerine olumsuz yansıyacağını belirtti. "Enflasyon kadar zam verilip, refah payı eklenmeyecek gibi görünüyor" diyen Karakaş, milyonlarca emekli ve memur için temmuz ayının kritik geçeceğine dikkat çekti.