Skoda'dan Faizsiz Dev SUV Kampanyası: Aylık 16 Bin Lira Ödeme Seçeneği
Türkiye otomobil pazarında dikkat çeken markalardan Skoda ve Fiat, yeni kampanyalarıyla sıfır araç sahibi olmak isteyenlerin gündeminde. Skoda, SUV segmentindeki Kamiq modeli için peşinatla birlikte faizsiz ödeme seçeneği sunarken, Fabia modelinin fiyatı ise Fiat Egea Sedan Limited versiyonundan daha uygun seviyelere geriledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Skoda'nın resmi kampanyalarına göre, Kamiq SUV modeli için 200.000 TL'lik krediye 12 ay vade ve %0 faiz imkanı tanınıyor. Aylık ödemelerin yaklaşık 16.666 TL olduğu belirtiliyor. Bu kampanyaya ilişkin detaylı bilgi için Skoda bayileriyle doğrudan iletişime geçilmesi öneriliyor.
2025 model yılına ait Kamiq Elite 1.0 TSI 115 PS DSG versiyonunun liste fiyatı 1.834.900 TL olarak açıklanırken, Premium 1.0 TSI ve 1.5 TSI versiyonları 2 milyon TL bandını aşmış durumda.
FABIA, EGEA SEDAN LIMITED’DEN DAHA UCUZ
Skoda'nın şehir içi kullanıma uygun modeli Fabia da kampanyalı fiyatlarıyla öne çıkıyor. 2025 model Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG versiyonu 1.569.900 TL’den satılıyor. Bu fiyat, Fiat Egea Sedan Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR versiyonunun 1.790.900 TL’lik fiyatının altında kalıyor. Böylece Fabia, donanım ve fiyat-performans kıyaslamasında öne çıkan seçeneklerden biri oluyor.
FIAT EGEA SEDAN MODELLERİNDE ÇEŞİTLİ DONANIM SEÇENEKLERİ
Fiat’ın Türkiye’de uzun süredir ilgi gören modeli Egea Sedan, Easy, Urban, Lounge ve Limited olmak üzere dört farklı donanım seviyesiyle tüketiciye sunuluyor. Kampanyalı fiyat listesine göre:
Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP GSR Easy versiyonu 1.104.900 TL
Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR versiyonu ise 1.790.900 TL
Egea’nın bu geniş donanım yelpazesi, kullanıcıların bütçe ve beklentilerine uygun seçeneklere ulaşmasını sağlıyor.
2025 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ
Fiat Egea Sedan Limited
1.4 Fire 95 HP GSR / Manuel / Benzinli: 1.384.900 TL (Kampanyalı: 1.294.900 TL)
1.6 M.Jet 130 HP GSR / Manuel / Dizel: 1.642.900 TL (Kampanyalı: 1.549.900 TL)
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR / Otomatik / Dizel: 1.790.900 TL
Skoda Kamiq SUV
Elite 1.0 TSI 115 PS DSG: 1.834.900 TL
Premium 1.0 TSI 115 PS DSG: 2.069.900 TL
Premium 1.5 TSI 150 PS DSG: 2.189.900 TL
Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG: 2.359.900 TL
Skoda Fabia
Premium 1.0 TSI 115 PS DSG: 1.569.900 TL
Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG: 1.869.900 TL
Sıfır araç almak isteyen tüketiciler için Skoda ve Fiat’ın sunduğu bu kampanyalar, hem sedan hem SUV segmentinde dikkat çeken seçenekler sunuyor.