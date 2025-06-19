Skoda'dan Faizsiz Dev SUV Kampanyası: Aylık 16 Bin Lira Ödeme Seçeneği

Skoda'nın resmi kampanyalarına göre, Kamiq SUV modeli için 200.000 TL'lik krediye 12 ay vade ve %0 faiz imkanı tanınıyor. Aylık ödemelerin yaklaşık 16.666 TL olduğu belirtiliyor. Bu kampanyaya ilişkin detaylı bilgi için Skoda bayileriyle doğrudan iletişime geçilmesi öneriliyor.

2025 model yılına ait Kamiq Elite 1.0 TSI 115 PS DSG versiyonunun liste fiyatı 1.834.900 TL olarak açıklanırken, Premium 1.0 TSI ve 1.5 TSI versiyonları 2 milyon TL bandını aşmış durumda.