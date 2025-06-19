Teknoloji Devi Binlerce Çalışanına Karşılık Yapay Zekayı Seçti
Microsoft, yapay zeka yatırımına hız verirken satış departmanlarında yaklaşık binlerce çalışanı kapsayacak bir işten çıkarma hazırlığı yapıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Microsoft, yapay zekâ odaklı stratejik büyümesini sürdürürken kaynaklarını yeniden yapılandırmayı hedefliyor. Şirketin satış ve müşteri ilişkileri birimlerinde görev yapan geniş çalışan kitlesi, potansiyel işten çıkarma listesinde yer alıyor.
Bloomberg kaynaklarına dayandırılan habere göre, planlanan işten çıkarmaların Temmuz ayında açıklanması bekleniyor. Ancak süreçte zamanlama ve kapsam konusunda esneklik bulunuyor. Kesintilerin yalnızca satış ekipleriyle sınırlı kalmayabileceği de dile getiriliyor.
GEÇEN SEFERKİNDEN FARKI NE?
Microsoft, geçen Mayıs ayında ürün geliştirme ve mühendislik bölümlerinde 6 bin çalışanı işten çıkarmıştı. O dönemde satış ve pazarlama ekiplerine daha az dokunulmuştu. Şimdi ise bu alanlara odaklanıldığı dikkat çekiyor.
NEDEN YENİDEN YAPILANDIRMAYA GİDİYOR?
KOBİ Pazarı Stratejisi: Şirket içinden sızan bilgiye göre Microsoft, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik erişimini artırmak adına üçüncü parti satış ortakları ile iş birliği planlıyor. Bu da doğrudan satış personelinde azalmaya yol açabilir.
Maliyet ve Verimlilik Odaklı: Milyarlarca dolarlık veri merkezi yatırımları sürerken, şirket içi organizasyonel verimlilik önlemleri kapsamında maliyetlerin azaltılması amaçlanıyor.
Wall Street’e iletilen raporlarda, çalışanlardan maliyetler konusunda dikkatli olmaları ve şirket hedeflerine odaklanmaları istendiği belirtiliyor.
SEKTÖREL DÖNÜŞÜMÜN PARÇASI
Microsoft’un bu hamlesi, teknoloji dünyasında yapay zekâya artan yatırımlar paralelinde gerçekleşen küresel yeniden yapılanma dalgasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Firmalar, insan kaynağını yeni stratejik odaklara yönlendirmek adına kadro ve gider yapılarını güncelliyor.