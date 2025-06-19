Teknoloji Devi Binlerce Çalışanına Karşılık Yapay Zekayı Seçti

GEÇEN SEFERKİNDEN FARKI NE?

Microsoft, geçen Mayıs ayında ürün geliştirme ve mühendislik bölümlerinde 6 bin çalışanı işten çıkarmıştı. O dönemde satış ve pazarlama ekiplerine daha az dokunulmuştu. Şimdi ise bu alanlara odaklanıldığı dikkat çekiyor.