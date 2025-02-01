İstanbul Boğazı Ulaşıma Kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda yoğun sis etkisini gösteriyor. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu. Çanakkale Boğazı'nda da etkili olan sis dolayısıyla çift yönlü gemi trafiği ile feribot seferleri durdurulmuştu.

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İstanbul Boğazı çevresinde gece saatlerinde kendisini gösteren sis etkisini sürdürüyor.

Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı.

İstanbul Boğazı Ulaşıma Kapatıldı - Resim : 1

GEMİ TRAFİĞİ DURDURULDU

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği ise 09.55 itibariyle çift yönlü olarak durduruldu.

İstanbul Boğazı Ulaşıma Kapatıldı - Resim : 2

SİS ÇANAKKALE'DE DE KENDİSİNİ GÖSTERDİ

Sabahın erken saatlerinde Çanakkale Boğazı'nda da etkisini gösteren sis nedeniyle, boğazdaki çift yönlü gemi geçişleri durdurulurken, feribot seferlerinde de aksamalar yaşanıyor.

Boğazda Sis Engeli, Trafik DurdurulduBoğazda Sis Engeli, Trafik DurdurulduGüncel

Kaynak: DHA

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