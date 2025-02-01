İstanbul Boğazı Ulaşıma Kapatıldı
İstanbul Boğazı'nda yoğun sis etkisini gösteriyor. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu. Çanakkale Boğazı'nda da etkili olan sis dolayısıyla çift yönlü gemi trafiği ile feribot seferleri durdurulmuştu.
İstanbul Boğazı çevresinde gece saatlerinde kendisini gösteren sis etkisini sürdürüyor.
Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı.
GEMİ TRAFİĞİ DURDURULDU
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği ise 09.55 itibariyle çift yönlü olarak durduruldu.
SİS ÇANAKKALE'DE DE KENDİSİNİ GÖSTERDİ
Sabahın erken saatlerinde Çanakkale Boğazı'nda da etkisini gösteren sis nedeniyle, boğazdaki çift yönlü gemi geçişleri durdurulurken, feribot seferlerinde de aksamalar yaşanıyor.
Kaynak: DHA
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