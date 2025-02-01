Boğazda Sis Engeli, Trafik Durduruldu

Çanakkale Boğazı’nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğaz saat 07.50 sıralarında çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp boğaz trafiğinin kapatıldığını bildirdi. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye geçti.

FERİBOT SEFERLERİNA SİS ENGELİ

Çanakkale Boğazı'nda ise deniz ulaşımın sağlandığı Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri de yoğun sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Kaynak: İHA