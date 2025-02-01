Yine Antep Fıstığı Yine Yunanistan, Sınırda El Koydular

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın duyurduğu taklit ve tağşiş ürün listesi Türkiye’nin gündemindeki yerini korurken, Türkiye’den yurt dışına ihraç edilen ürünlerde de kanserojen maddeler tespit edildiği gerekçesiyle bu ürünleri ithal eden ülkeler, ülkelerine girişine izin vermiyor.

ANTEP FISTIKLARINDA AFLATOKSİN ÇIKTI

Son olarak Yunanistan’ın Türkiye’den ithal ettiği antep fıstıklarında bir kez daha kanserojen özellikli aflatoksin maddesi bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'nde (RASFF) paylaşılan bilgilere göre, yapılan sınır denetimlerinde Yunanistan’ın Türkiye’den ithal ettiği antep fıstıklarında bir kez daha aflatoksin bulundu.

SINIRDA EL KOYULDU

Kurum tarafından yapılan açıklamada üründeki risk değeri ‘Ciddi’ olarak değerlendirilirken ürünlerin ülkeye girişi sınırdan çevrildi ve ürünlere Yunanistan tarafından el konuldu.

AFLATOKSİN NEDİR?

Aflatoksin adı verilen küf türleri, sıcak ve nemli ortamlarda yaşam buluyor ve gıda maddeleri üzerinden çoğalabiliyor. Çeşitli yollarla gıdalara bulaşan bu zehirli madde, insanlarda kanser hastalığına neden olabiliyor. Karaciğer kanserine yol açabilen aflatoksin maddesini azaltıp, kansere karşı önlem almak için besinlerin doğru şekilde depolanması, işlenmesi ve tüketilmesi gerekiyor.