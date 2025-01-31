Meteoroloji İl İl Uyardı: Şemsiyenizi Unutmayın, Aralıklı Sağanak Fena Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji, Marmara bölgesine karşı sis uyarısında da bulundu. İşte 31 Ocak 2025 Cuma günü için il il hava durumu raporu...

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Meteoroloji İl İl Uyardı: Şemsiyenizi Unutmayın, Aralıklı Sağanak Fena Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin doğu ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmakta.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden, zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji İl İl Uyardı: Şemsiyenizi Unutmayın, Aralıklı Sağanak Fena Geliyor - Resim : 1

UYARILAR

SİS UYARISI: Marmara Bölgesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin doğu ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, puslu, yer yer sisli

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı

EGE
Parçalı bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji İl İl Uyardı: Şemsiyenizi Unutmayın, Aralıklı Sağanak Fena Geliyor - Resim : 2

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

ARTVİN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

KARS °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

VAN °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

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Kaynak: Haber Merkezi

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