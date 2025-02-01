Yenidoğan Skandalı Harekete Geçirdi! Özel Hastaneler İçin Geri Sayım, 1 Ay İçerisinde...

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olunması skandalının ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı özel hastanelere yönelik yönetmelikte değişikliğe gitti.

Yönetmelikteki değişiklik sonrası uygulama ve denetimlerin nasıl olacağına ilişkin ilk bilgiler Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Hasan Basri Velioğlu'ndan geldi. Velioğlu, Özel Hastaneler Yönetmeliği'nin ilk defa 2002'de yayınlandığını belirterek, "Günümüzde ihtiyaçlar, sağlıkta kalite standartları değişti. Tıbbi cihaz teknolojileri değişti ve hatta denetlemede de değişme zorunluluğu doğdu. Sayın Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla biz de Özel Hastaneler Yönetmeliği'ni değiştirme çalışmasına başladık. Burada sivil toplum örgütleri, özel hastanelerin paydaşları, özel hastanelerin temsilcileriyle birlikte istişare ederek, toplantılar yaptık ve son halini verdik. Hem vatandaşlarımız açısından hem de özel hastaneler açısından yenilikler getirdik" ifadelerini kullandı.

'DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARI KURDUK'

Bakanlık olarak zaten olağan süreçlerinde denetim yaptıklarını belirten Velioğlu, "Biz bu denetimlerin sayısını, sıklığını arttırdık. Bir de teşhis ve tedaviye yönelik, özellikle branş bazlı akademisyenlerden oluşan, hatta üniversite hocalarından oluşan, bilimsel denetim değerlendirme komisyonlarını kurduk. Bu komisyonlar, merkezden yapay zeka destekli, gerekirse yerinde o ile gidecek, o hastaneye gidecek; örnek vereyim yoğun bakımda hastanın başında tüm tıbbi süreçlerini, dokümanlarını, laboratuvar tetkiklerini, görüntüleme tetkiklerini, hastanın aldığı tedavisine kadar detaylı bir şekilde inceleyecek, bakanlığımıza raporlayacak ve biz de uygunsuzluk tespit ettiğimiz anda gerekli cezai müeyyideyi uygulayacağız.

'1 AY İÇİNDE EKİPLERİMİZ SAHADA DENETİME BAŞLAYACAK'

Halihazırda 20 farklı branşta denetim değerlendirme komisyonunu kurduk. Diğer branşlarda da kurmaya devam ediyoruz. Komisyonların birçoğu şu anda sahada. Ama diğerleriyle ilgili şunu söyleyebilirim; komisyonların kendine özgü çalışmaları var. Denetim formları oluşturuyorlar ve bu denetim formlarının uygulanabilmesi için sadece kendileri denetim yapmayacak. İller de yapacak bu denetimleri. Dolayısıyla rehberler, klinik rehberler kılavuzları oluşturuyorlar. Denetime özgü kılavuzları da oluşturduktan sonra sahaya inecekler. Yaklaşık 1 ay içerisinde tüm denetim ekiplerimiz sahada tıbbi yönden, gereklikler yönünden denetime başlayacak" diye konuştu.

'EN AĞIR CEZAİ MÜEYYİDEYİ UYGULAYACAĞIZ'

Velioğlu, tıbbi hizmetlerin 3'üncü kişiler tarafından yürütülmesinin yeni yönetmelikle kesinlikle yasaklandığının altını çizerek, "Biz bu hizmetlerin, bu tıbbi hizmetlerin hastane tarafından yürütülmesini istiyoruz. Eğer bizim yaptığımız denetimlerde veya vatandaşlarımızdan gelen şikayetlerde bu durumu tespit edersek en ağır cezai müeyyideyi uygulayacağız, ruhsatlarını iptal edeceğiz. Bunun bilinmesini istiyorum. Bu yeni yönetmelikte özel hastanelerin bir ilden başka bir ile taşınmasını ve uzman hekim kadrosunu devretmesini yasaklıyoruz.

'SAĞLIĞIN TİCARİLEŞMESİNİ ENGELLİYORUZ'

Burada şöyle bir durum söz konusu. Bakanlığımız planlama çerçevesinde bir ilde özel hastane ruhsatı veriyor, faaliyete geçiyor bu hastanemiz. Hastalar bu hastaneden hizmet alıyor, hekimine bağlanıyor. Fakat bir gün bu hastane başka bir ile taşınma ya da birleşme nedeniyle gidiyor ve hastane binası boş, tabela inmiş, hasta memnuniyetsizliği oluyordu. Ayrıca arada hem bu hastane ruhsatı hem de bu kadrolarla ilgili simsarlar, aracılar rant peşinde, yüksek meblağlarda bunları satıyorlardı. Biz bu yönetmelikle özellikle vurgulamak istiyorum, sağlığın ticarileşmesini engelliyoruz, kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

'RİSKLİ BİNALARA DÖNÜŞÜM TEŞVİKİ VERECEĞİZ'

Yönetmelikle değiştirilen maddelerden birinin de hizmet standartlarını sağlayamayan ve deprem riski bulunan binalarda hizmet veren hastanelere yönelik olduğunu belirten Velioğlu, "Böyle hastanelerimize dedik ki 'Ya yerinde dönüş, modern ve depreme dayanıklı bir bina yap veya aynı ilde başka bir alanda yine depreme dayanıklı modern bir bina yap, biz size kolaylık sağlayacağız ve de teşvik vereceğiz' dedik. Bu da özel hastaneler için büyük bir avantaj oldu. Yeni yönetmelikle hastanelerde sağlık meslek mensuplarının da istihdamını zorunlu hale getirdik. Radyoterapi teknikeri, eczacı teknikeri ve elektro nörofizyoloji teknikerini artık özel hastanelerde istihdam edecekler, zorunlu olarak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilave fark ücretinden fazla ya da fahiş fiyat alması durumunda ya şikayete esas olarak vatandaşımız tarafından şikayet edilirse veya bizim denetim ekiplerimizin tespiti halinde de ağır cezai müeyyide uygulayacağız. Bu durumda hem bakanlığımız hem de Sosyal Güvenlik Kurumu cezai müeyyideyi uygulayacaktır. Bunun bilinmesini özellikle istiyorum" dedi.

YENİ YÖNETMELİKTE NELER VAR?

Yeni yönetmelik, özel hastanelerde yapılan işlemlerin tıbbi gereksinimlere uygunluğunu kontrol eden bir denetim sistemini hayata geçiriyor. Yılda 3 kez yapılan rutin denetimlerde kalite standartlarına uygunluk kontrol ediliyordu. Artık yalnızca kalite açısından değil, tıbbi işlemlerin içerikleri de denetime tabi tutulacak. Bakanlık tarafından kurulan 20 bilimsel komisyon, işlemlerin tıbbi gereksinimlere uygunluğunu değerlendirecek. Bilimsel komisyonlarda her branştan Türkiye’nin önde gelen uzmanları yer alacak.

Sağlık hizmet sunumu için özel hastanelere tahsis edilen yatak ve kadrolar, devir konusu olmaktan çıkartılıyor. Yeni yönetmelikle, özel hastanelerde yataklı servislerin, yoğun bakımların ve kliniklerde sunulan hizmetlerin üçüncü kişiler eliyle yürütülmesinin tespiti halinde özel hastanelerin ruhsatları iptal ediliyor.

Özel hastanelerde SGK tarafından belirlenen fark ücretleri dışında vatandaştan herhangi bir ücret talep edilmesi yasaklanıyor. Yeni yönetmelikle, fahiş fiyat politikasının önüne geçilerek standart bir fiyat politikası hayata geçirildi. Fiyatlar belirlenirken SGK tarafından belirlenen SUT fiyatları baz alınacak.

Özel hastane açmak isteyenler için önemli kriterler getirildi. Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenlerin hastane açması engellendi ve sahipliğinde ruhsat iptali gerçekleşen kişilerin yeniden hastane açmaları kısıtlanıyor.

Sağlık Bakanlığı, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” programı çerçevesinde risk yönetimine dayalı, bilişim tabanlı, yapay zekânın kullanıldığı çoklu ve şeffaf denetim mekanizmasını uygulamaya aldı. Özel hastanelerde yapay zekâ destekli denetimler gerçekleştirilecek. Bu sayede usulsüzlüklerin önüne geçilecek.

Sağlık Bakanlığı, özel hastanelerin “Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü” tarafından akredite edilmesini zorunlu hale getirdi. Sağlıkta Akreditasyon Standartlarında 7 boyut, 32 bölüm, 58 standart ve 244 değerlendirme ölçütü yer alıyor. Bu akreditasyon belgesi üç yıllığına verilecek ve her yıl kontrol edilecek. Tarihte ilk kez rutin denetimlere ek olarak kalite akreditasyonu zorunlu hale getirildi.

Vatandaşların özel hastanelerden aldığı sağlık hizmetinden memnuniyetini bildirebilmesi için “Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi” ile entegre karekodlu etiketlerin özel sağlık tesislerine konulması zorunlu hale getirildi. Bu uygulama sayesinde vatandaşlar doğrudan Bakanlığa bildirimde bulunabilecek.

Uzman hekimlere, muayenehanelerini kapatmaları kaydıyla özel hastanelerde kadro şartı aranmaksızın çalışma imkânı getiriliyor. Hastanelerin ruhsatlı çalışan hekim sayısına ek olarak, muayenehanesini kapatan hekimlere kadro şartı aranmaksızın çalışma olanağı sunulacak.

Özel hastanelerde eczane teknikeri, radyoterapi teknikeri ve elektronörofizyoloji teknikeri çalıştırılması zorunlu hale geliyor. Tarihte ilk kez bu kadrolar için zorunluluk uygulanacak.

Özel hastaneler, 24 saat hizmet verecek ambulans servisine kayıtlı, denetlenebilir nakil ambulansı bulundurmak zorunda olacak. Yeni uygulama ile kayıt dışılığın engellenmesi ve vatandaşa erişilebilir sağlık hizmeti sunulması amaçlanıyor.

Başta deprem riski olmak üzere zaruret teşkil eden hallerde özel hastanelerin güvenli binalara taşınmasında kolaylık sağlanacak. Depreme dayanıklı, gelişmiş fiziki imkanlara sahip hastanelerde hizmet sunulması hedefleniyor.

Özel hastanelere palyatif bakım yatağı açmak istemeleri halinde kolaylık sağlanarak bakıma ihtiyaç duyan hastaların sağlık hizmetine daha kolay erişmesi hedefleniyor.

Kaynak: DHA