Konkordato Sürecinde Olan 69 Yıllık Tekstil Devi Akın Tekstil Hakkında Yeni Gelişme! KAP'a Bildirildi

MAHKEME KOMİSER HEYETİNİN GÖREVİNE DEVAM KARARI ALDI

Şirkete verilen kesin mühletin, gerekli görülmesi halinde en fazla 6 ay süreyle uzatılabileceği belirtilirken, bu karara karşı kanun yolunun kapalı olduğu bildirildi.

Mahkeme ayrıca, konkordato sürecinin başarıya ulaşma ihtimalinin değerlendirilmesi için yeni bir görevlendirme yapılmasına gerek olmadığına kanaat getirerek, mevcut geçici komiser heyetinin görevine devam etmesine hükmetti.