Konkordato Sürecinde Olan 69 Yıllık Tekstil Devi Akın Tekstil Hakkında Yeni Gelişme! KAP'a Bildirildi
69 yıllık geçmişe sahip Akın Tekstil A.Ş. (ATEKS), konkordato sürecine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) kamuoyunu bilgilendirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato dosyası kapsamında 18 Haziran 2025 tarihi itibarıyla Akın Tekstil’e 1 yıllık kesin mühlet verdi.
MAHKEME KOMİSER HEYETİNİN GÖREVİNE DEVAM KARARI ALDI
Şirkete verilen kesin mühletin, gerekli görülmesi halinde en fazla 6 ay süreyle uzatılabileceği belirtilirken, bu karara karşı kanun yolunun kapalı olduğu bildirildi.
Mahkeme ayrıca, konkordato sürecinin başarıya ulaşma ihtimalinin değerlendirilmesi için yeni bir görevlendirme yapılmasına gerek olmadığına kanaat getirerek, mevcut geçici komiser heyetinin görevine devam etmesine hükmetti.
Akın Tekstil tarafından KAP’a yapılan duyuru, şirketin borç yapılandırma sürecinde ilerlediğini ve mevcut durumun yargı kararıyla güvence altına alındığını gösteriyor.