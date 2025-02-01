Teğmenlerin Anıtkabir'e Yürüyeceği İddiası! Avukatlardan Açıklama Geldi

Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninde kılıç çatarak "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı attıkları gerekçesiyle beş teğmen Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edildi. Kararın ardından teğmenlerin Anıtkabir’e yürüyeceği iddiasına avukatlarından açıklama geldi. Teğmenlerin avukatları, “Genç teğmenlerimizle birlikte Anıtkabir'e yürüneceğine ilişkin yapılan sosyal medya paylaşımı gerçeği yansıtmamaktadır. Müvekkillerimizin böyle bir eylemden haberi yoktur” açıklamasını yaptı.

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Teğmenlerin Anıtkabir'e Yürüyeceği İddiası! Avukatlardan Açıklama Geldi

TSK'den ihraç edilen teğmenlerin 11 avukatı, teğmenlerin Anıtkabir'e yürüyeceği iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Genç teğmenlerimizle birlikte Anıtkabire yürüneceğine ilişkin yapılan sosyal medya paylaşımı, gerçeği yansıtmamaktadır. Müvekkillerimizin böyle bir eylemden haberi yoktur. Bahsi geçen paylaşımı yapanların durumdan haberdar olmadıkları ve paylaşımın iyi niyetle yapıldığı değerlendirilmektedir.

Teğmenlerin Anıtkabir'e Yürüyeceği İddiası! Avukatlardan Açıklama Geldi - Resim : 1

Bununla birlikte aksi bir durumun müvekkillerimizi kullanarak sosyal medya platformlarında beğeni toplamak ve provokasyon yaratmaktan başka bir amaca hizmet etmeyeceğini ve bu hususta hukuki ve cezai tüm haklarımızı kullanacağımızı belirtmek isteriz. Bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi kamuoyundan saygı ile rica olunur."

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Kaynak: ANKA

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TSK Avukat Anıtkabir
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