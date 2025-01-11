Emekli Askerlerden Teğmenlere Destek Eylemi

Emekli askerler, Kara Harp Okulu'nda resmi mezuniyet töreni sonrası kılıç çatarak, "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganları atan ve ant içen teğmenlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmelerini protesto etmek amacıyla “Teğmenime Dokunma” eylemi gerçekleştirildi.

Eylemde okunan basın açıklamasında, ''Teğmenlerin kimin askeri olmasını isterdiniz? 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarı zedelendi' diyorlar. Tam tersine bu idealist gençler kaybedilen itibari yeniden kazanma ve millete umut olma sevdasındalar. Atatürk ün askeri, genç teğmenler, haksızlığa uğrayabilirsiniz, sakın yılmayın'' denildi.

Emekli askerler, İzmir Konak'ta ''Teğmenime Dokunma" başlıklı basın açıklaması öncesinde saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

''Andımız'' ve ''Subay Andı''nın da okunmasının ardından emekli askerler adına Jandarma Tuğgeneral Gazi Şerafettin Kaplan konuştu. Kaplan, şu ifadelerdi kullandı:

"Kara Harp Okulu'ndan 30 Ağustos 2024 tarihinde, mezun olan bir grup teğmenin, mezuniyetlerini özel olarak kutlamak için, resmi törenin ardından bir araya gelip kılıç çatarak, klasik subaylık adını içip 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demiş olmalarını kimilerini rahatsız etmiş. Laik Demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, ülkenin bölünmez bütünlüğünü, Türk Ulusunun namus ve şerefini korumaya ant içmek nasıl rahatsızlığa neden olabilir.

“TEĞMENLERİN EYLEMİ NASIL SUÇ KAPSAMINA ALINABİLİYOR?”

Olaydan iki hafta önce, Özel Kuvvetler Komutanlığında, komuta kademesi huzurunda yapılan bir törende ant içilmiş ve görevli subaylarda kutlanmıştır. Sıralı üst düzey komutanlar, teğmenlerin kılıç gösterisini, disiplinsizlik olarak açıkladılar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde disiplin anlayışının her zaman en önemli husus olduğunu vurguladılar. Disiplin elbette askerliğin temelidir ama resmi törenin bitmesiyle, teğmen olmanın heyecanını yaşayan, yıldızlarını yeni takmış gençlerin bir araya gelip mezuniyetlerini özel olarak kutlamak istemelerinin disiplinsizlikle ne ilgisi olabilir?

'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen teğmenlerin eylemi nasıl oluyor da suç kapsamına alınabiliyor? Asker ve sivil Mustafa Kemal'in askerleri, Atatürk'ün yol arkadaşları olan bizler bugün burada en genç 'Mustafa Kemal'in Askeri' olan teğmenlerimize yapılmakta olan haksız ve hukuksuz işlemleri reddetmek ve teğmenlerimize destek olmak üzere toplandık.

"REHBERİNİZ ATATÜRK OLDUĞU SÜRECE BAŞINIZ ASLA EĞİLMEZ"

Kara Harp Okulu'nda her yıl 13 Mart'ta Atatürk'ün okulumuza girişini anma töreninde, O'nun yaka numarası okunurken bütün Harbiyeliler 'içimizde' diye haykırırlar. 13 Mart 2024 tarihinde yapılan kutlamada aynı haykırış salonu inletirken, protokol sıralarında oturan bütün üst düzey komutanlar ve konuklar bu haykırışı çılgınca alkışladırlar. O gün bu çılgınca alkışlayan eller, medyada dolaşan haberlere göre bu teğmenleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bağlarını koparmak ya da cezalandırmak için imza atmaya hazırlanmaktadırlar. Bu olasılığın gerçekleşmeyeceğine, eğer düşünülüyorsa bile, yanlıştan dönüleceğine inanmak istiyoruz. Bu gerçekleşirse, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bağı koparılacak ya da cezalandırılacak olan yalnızca teğmenler değil, bizzat Mustafa Kemal Atatürk olacaktır. Atatürkçü, vatan uğruna gerekirse canını vermeye meslek andı içmiş olan her düzeydeki Türk askerinin koltuk, makam ve ikbal hırsıyla böyle bir karara imza atabileceklerini düşünmek bile istemiyoruz.

“TEĞMENLERİN KİMİN ASKERİ OLMASINI İSTERDİNİZ?”

Hukuka aykırı olarak ayırma ve ceza karara alınırsa, o zaman karara imza atanlara sormak gerekir: Teğmenlerin kimin askeri olmasını isterdiniz? 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarı zedelendi' diyorlar. Tam tersine bu idealist gençler kaybedilen itibari yeniden kazanma ve millete umut olma sevdasındalar. Atatürk ün askeri, genç teğmenler, haksızlığa uğrayabilirsiniz, sakın yılmayın. Gençliğe hitabeyi tekrar tekrar okuyun. Rehberiniz Atatürk olduğu sürece, zorluk çekebilirsiniz ama başınız asla eğilmez.''

Kaynak: ANKA