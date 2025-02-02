AKOM İstanbul İçin Tarih Verdi! Sibirya Soğukları ve Kar Yağışı Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yarından itibaren Sibirya soğuklarının, çarşamba gününden itibaren de yoğun kar yağışının beklendiğini söylediği İstanbul için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Başkanlığı (AKOM)'dan da uyarı geldi.

SICAKLIK 5-10 DERECE DÜŞECEK

AKOM'dan yapılan uyarıda, "Pazartesi itibarıyla İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkili olması beklenmektedir. İstanbul'da salı gününden itibaren sıcaklıkların 5-10 derece birden düşeceği öngörülmektedir" denildi.

AKOM'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 5 Şubat Çarşamba günü ve 6 Şubat Perşembe günü kar yağışı olacağı da belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi