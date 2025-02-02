Vahşice Katledilen Pınar Gültekin'in Davasında Utandıran Gelişme! 'Yargıtay 'Canavarca Değil' Dedi

2020 yılında vahşice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in cinayet davasında yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay, genç kızı öldüren Cemal Metin Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozarak, cezada haksız tahrik indirimi yapılmasını istedi. Gültekin ailesinin avukatı Rıza Epözdemir, karara “Bir kimseyi diri diri yakmak canavarca hisle öldürme değilse, hangi durumda bu nitelikli hal uygulanabilecektir?” diyerek tepki gösterdi.

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Vahşice Katledilen Pınar Gültekin'in Davasında Utandıran Gelişme! 'Yargıtay 'Canavarca Değil' Dedi

Muğla'nın Ula ilçesinde 16 Temmuz 2020 günü kaybolan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in cansız bedeni 21 Temmuz’da Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunmuştu.

Vahşice öldürülen genç kızın cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada mahkeme Cemal Metin Avcı’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı için ise suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçundan 4 yıl hapis cezası vermişti.

KARDEŞİ BERAAT ETMİŞTİ

Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 'haksız tahrik' indirimiyle 23 yıla indirilmişti. Cemal Metin Avcı'nın erkek kardeşi Mertcan Avcı ise sonra beraat etmişti.

Vahşice Katledilen Pınar Gültekin'in Davasında Utandıran Gelişme! 'Yargıtay 'Canavarca Değil' Dedi - Resim : 1

Türkiye’nin konuştuğu cinayet davasında yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay, Pınar Gültekin'i katleden Cemal Metin Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozarak, cezada haksız tahrik indirimi yapılmasını istedi.

YARGITAY 'CANAVARCA' DEĞİL DEDİ

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Cemal Metin Avcı'nın Gültekin'i canavarca hisle ve tasarlayarak öldürmediği, kendisine aynı zamanda haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiği gerekçesiyle kararı sanık lehine bozuldu.

Vahşice Katledilen Pınar Gültekin'in Davasında Utandıran Gelişme! 'Yargıtay 'Canavarca Değil' Dedi - Resim : 2

Gültekin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, sosyal medya hesabından Yargıtay kararına tepki gösterdi.

Vahşice Katledilen Pınar Gültekin'in Davasında Utandıran Gelişme! 'Yargıtay 'Canavarca Değil' Dedi - Resim : 3

'BU KARAR HUKUK GARABETİ'

Kararı basından öğrendiklerini belirten Epözdemir “Sanık Cemal Metin Avcı'nın müvekkillerin kızı Pınar Gültekin’i canavarca hisle ve tasarlayarak öldürmediği, kendisine aynı zamanda haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiği gerekçesiyle karar sanık lehine bozulmuştur. Bize göre Yargıtay'ın oy çokluğuyla aldığı bu karar açıkça hukuk garabeti mahiyetindedir” dedi.

Vahşice Katledilen Pınar Gültekin'in Davasında Utandıran Gelişme! 'Yargıtay 'Canavarca Değil' Dedi - Resim : 4

'YAKMAK CANAVARCA HİS DEĞİL Mİ?'

Yargıtay’ın bu kararının hukuki dayanaktan yoksun olduğunun altını çizen Epözdemir “Bir kimseyi diri diri yakmak canavarca hisle öldürme değilse, hangi durumda bu nitelikli hal uygulanabilecektir? Bunu anlayabilmek mümkün değil” diyerek isyan etti.

Vahşice Katledilen Pınar Gültekin'in Davasında Utandıran Gelişme! 'Yargıtay 'Canavarca Değil' Dedi - Resim : 5

'7 YIL CEZAEVİNDE KALACAK'

Epözdemir, kararın kesinleşmesi takdirinde olacakları şöyle sıraladı: Sanık Cemal Metin Avcı 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecektir. Kendisine netice ceza olarak 12 yıl hapis cezası verilmesi halinde, şartla salıverme ve denetimli serbestlik kurumları tatbik edildikten sonra 7 yıl cezaevinde kalacaktır, kendisine üst sınırdan 18 yıl hapis cezası verildiği takdirde ise şartla salıverme ve denetimli serbestlik kurumları uygulandıktan sonra 11 yıl cezaevinde kalacak.

Vahşice Katledilen Pınar Gültekin'in Davasında Utandıran Gelişme! 'Yargıtay 'Canavarca Değil' Dedi - Resim : 6

'SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ'

Kararın Gültekin ailesini hayal kırıklığına uğrattığını belirten Epözdemir “Yargıtay'ın bu bozma kararına karşı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin direnme kararı vermesi ve failin hak ettiği emsal mahiyette cezalandırılabilmesi için hukuki mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Sözün bittiği yerdeyiz” dedi.

Vahşice Katledilen Pınar Gültekin'in Davasında Utandıran Gelişme! 'Yargıtay 'Canavarca Değil' Dedi - Resim : 7

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Kaynak: İHA

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