MHP'li Adan'dan Meclis'te Dikkat Çeken 'İkinci Dönem' Uyarısı: CHP ve DEM Parti Alkışladı

MHP’li Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan bir tartışmaya müdahale ederek dikkat çeken bir uyarıda bulunduğu ortaya çıktı. Bağıran bazı milletvekillerini uyaran Adan'ın 'ikinci dönem' vurgusu ise dikkat çekti

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MHP'li Adan'dan Meclis'te Dikkat Çeken 'İkinci Dönem' Uyarısı: CHP ve DEM Parti Alkışladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda zaman zaman tansiyon yükselse de vekiller arasındaki sözlü atışmalar, neredeyse Meclis geleneğinin bir parçası haline geldi.

Yasama dönemleri boyunca kürsüde konuşan milletvekillerine yönelik sataşmalar sıkça yaşanıyor. Her dönem, özellikle muhalefet ya da iktidar sıralarından gelen sert çıkışlarıyla dikkat çeken vekiller, kamuoyunda "sataşmacı milletvekili" olarak öne çıkarken, bu vekillerin sürekli olarak bağırmaları ve sözlü müdahalelerde bulunmaları, bazen siyasi rakipleri “Göze girmeye çalışıyorsun”, “Yeniden milletvekilliğini garantilemeye çalışıyorsun” şeklinde eleştiriliyor.

MHP'li Adan'dan Meclis'te Dikkat Çeken 'İkinci Dönem' Uyarısı: CHP ve DEM Parti Alkışladı - Resim : 1

ADAN'DAN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Yasama Dönemi’nde de benzer sahneler yaşanırken, MHP’li Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın Genel Kurul’da yaşanan bir tartışmaya müdahale ederek dikkat çeken bir uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.
İki milletvekili arasındaki hararetli sataşmaya son vermek isteyen Adan, Meclis’te bağıran vekillerin birçoğunun bir sonraki dönemde yeniden seçilmediğine vurgu yaptı.

'NİYE BAĞIRIYORSUNUZ ARKADAŞLAR?'

Adan, konuşmasında, “Ben, şimdi, milletvekillerimizle bir şeyi paylaşmak istiyorum: Uzun bir süredir siyasetteyim, ben bağıran milletvekillerinin çoğunun ikinci dönem gelmediğine şahit oldum. Şu arkada, sakin sakin konuşun. Niye bağırıyorsunuz arkadaşlar? Ne mecburiyetiniz var" ifadelerini kullandı.

CHP VE DEM PARTİ'DEN ALKIŞ

Bu sözler Meclis Genel Kurulu’nda yankı uyandırırken, Adan’ın uyarısı AKP, CHP ve DEM Parti milletvekillerinden alkış aldığı öğrenildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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