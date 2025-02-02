Merve Özbey'in Eşi Kenan Koçak'tan Sarallar Suç Örgütünün Firari Üyesine Yardım

Ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak gözaltına alındı. Özbey'in eşi Kenan Koçak ve birlikte gözaltına alındığı Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü Mehmet Deniz Karakurt'a yöneltilen suçlamanın detayları belli oldu.

ALTINDAN SARALLAR ÇIKTI

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre Sarallar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan incelemede örgüt üyesi firari Turan Yıldırım'ın 14 Ocak'ta Ener Aktaş'ın evine bırakıldığı ortaya çıktı.

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15 Ocak'ta ise Mehmet Deniz Karakurt'un kullandığı otomobilin siteye geldiği, burada Ener Aktaş, Turan Yıldırım ve şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak ile buluştuğu, Turan Yıldırım ve Kenan Koçak'ın araca binip siteden ayrıldıkları tespit edildi.

İPSALA'DAN ÇIKIŞ YAPMIŞLAR

Şahısların aynı gün saat 17.33 sıralarında İpsala'dan çıkış yaptıkları tespit edildi. Kenan Koçak'ın ise akşam 20.31'de Türkiye'ye döndüğü belirlendi.

MAHKEMEYE ÇIKACAK

Merve Özbey’in 2020'de evlendiği ve iki çocuğunun babası olan Kenan Koçak’ın pazartesi günü mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Kaynak: Sabah